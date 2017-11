EUHL: Cavalieri po prvý raz zvíťazili na domácom ľade, Pražania predĺžili šnúru víťazstiev

BRATISLAVA 20. novembra 2017 (WBN/PR) – V ostatnom týždni priniesla Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) sedem zápasov, so snahou zapísať si body do tabuľky bojovali tímy zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Nadnárodná súťaž pre vysokoškolákov sa aj tento raz niesla v znamení niekoľkých prekvapení, hetrikov či jasných víťazstiev. Úradujúci majstri z Prahy navyše predĺžili svoju šnúru víťazstiev na šesť zápasov, naopak v rámci osobných štatistík sa najväčšmi polepšil Faschingbauer (Akademici Plzeň) s Novákom (Gladiators Trenčín), ktorí strelili hetrik.

Cavaliers Brno – Akademici Plzeň 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)

Góly a asistencie: 9. Pospíšil (Stupka), 11. Svatuška (Štěpánek), 30. Kozel (Štěpánek, Svatuška), 42. Polzer (Maršálek, Svatuška), 45. Sokolík (Nossek, Kosorín), 57. Polzer (Pospíšil) – 14. V. Polívka, (Faschingbauer, Setikovský), 30. Baxa, 49. Faschingbauer, 52. O. Polívka

V zápase medzi českými vysokoškolákmi bolo udelených až 15 nižších trestov, z presilových hier boli využité ale len dve a to v podaní hostí. Naopak obom tímom sa podarilo súperovho brankára prekonať počas oslabenia a hráči Plzne prepisovali skóre dokonca aj po nariadenom trestnom strieľaní. Hoci sa domácim podarilo vybojovať si trojgólový náskok (5:2), hostia dokázali hru zdramatizovať. Tri minúty pred koncom riadneho hracieho času avšak Polzer zapečatil víťazstvo svojho celku – vôbec prvé na domácom ľade.

Hokiklub Budapešť – Akademici Plzeň 1:9 (0:0, 1:4, 0:5)

Góly a asistencie: 24. Godó (Dorner) – 27. V. Polívka (Pokorný, Faschingbauer), 34. V. Polívka (Faschingbauer, Setikovský), 36. Hřebík (Beer, Škarka), 39. Faschingbauer (O. Polívka, V. Polívka), 41. Faschingbauer (V. Polívka), 48. Faschingbauer (V. Polívka), 50. Sequens, 57. Baxa, 58. V. Polívka

Akademici absolvovali druhý zápas v rámci tripu v Budapešti, kde čelili ďalšiemu nováčikovi v EUHL. Odhodlanie napraviť si chuť po prehre v Brne bola na mieste, hoci to boli práve Akademici, kto inkasoval prvý gól v zápase. Presný zásah Godóa bol však jediný z radu domácich, následne prišla na rad už kanonáda v podaní hostí. Boli to predovšetkým Václav Polívka a Jakub Faschingbauer, kto Budapešti demonštrovať chuť po víťazstve. Práve títo dvaja menovaní si spoločne nazbierali až 11 kanadských bodov a vo veľkom sa podpísali pod výsledok 1:9.

UK Praha – Academy 1928 KTH 7:3 (2:1, 0:2, 5:0)

Góly a asistencie: 2. Svoboda (Špičan), 16. Malý (Molčík, Pastier), 44. Klinger (Valder), 45. Valder (Malý, Slavíček), 55. Slánský (Hyršl), 55. Slánský, 58. Novák (Valder) – 20. Alimov (Shalamov), 21. Alimov, 27. Alferov (Shalamov, Polinin)

Pražania vstúpili do zápasu rýchlym gólom a Kondrashova v súperovej bránke skutočne nešetrili. Opak sa ale dial na druhej strane, keď hráči Krynice vystrelili na Olivu v prvej tretine iba päťkrát. Napriek tejto skutočnosti išlo až do 44. minúty o gólovo vyrovnaný hokej, poľskí hráči sa dokonca dostali do vedenia. V záverečnej časti ale 4-násobný majster EUHL z Prahy svojmu súperovi nič nedaroval, poslednú dvadsaťminútovku vyhral v pomere 5:0. Celkový pomer striel 62:22 hovorí jasne v prospech Pražanov, ktorí si navyše pripísali už šieste víťazstvo v rade.

Paneuropa Kings – Diplomats Pressburg 3:4 pp (2:1, 0:2, 1:0 – 0:1)

Góly a asistencie: 9. Mašlanka (Galis, Kundrát), 12. Mašlanka, 58. Fabo (Mašlanka) – 20. Zvara (Loydl), 21. Loydl (Kalináč, Šimonič), 33. Zvara (Kalináč, Loydl), 63. Holeš

Súboj dvoch bratislavských rivalov priniesol dravý a tvrdý hokej. Mašlanka sa dvomi presnými zásahmi v prvej tretine postaral o vedenie svojho tímu, no Diplomati potvrdili klišé, že kto nevyužije presilovú hru o dvoch hráčov, nezaslúži si vyhrať. Paneuropa v spomínanej hre v početnej výhode neskórovala, naopak hostia v tej svojej áno. O víťazovi bratislavského derby pred 632 divákmi rozhodlo až predĺženie, keď sa v skrumáži pred domácim gólmanom najlepšie zorientoval Holeš.

Engineers Prague – Academy 1928 KTH 7:2 (4:0, 0:2, 3:0)

Góly a asistencie: 1. Ujfaluší (Dulovec, Kratochvíl), 1. Hyršl (Suda), 7. Sem (Kratochvíl, Vostracký), 20. Ujfaluši (Dulovec), 50. Dulovec (Kratochvíl), 50. Hyršl (Suda), 53. Dulovec (Kratochvíl) – 31. Vekselsthein (Polinin), 39. Alferov (Shamalov, Polinin)

Keď sa Engineers a Krynica stretli na ľade v minulej sezóne, v oboch zápasoch o víťazovi rozhodovalo predĺženie. A hoci teda mnohí očakávali vyrovnaný hokej, opak bol pravdou. Domácim sa podarilo v 1. minúte skórovať hneď dvakrát a preniesť psychickú pohodu na svoju stranu. Aj keď po úvodnej časti vyhrávali Engineers už 4:0, hostia zbrane neskladali a v nasledujúcej tretine skórovali len oni a to dvakrát. Kontaktný gól ale neprišiel, naopak Pražania im uštedrili ešte tri kúsky. Prehra s päťgólovým rozdielom tak pre vysokoškolákov z Poľska znamenal návrat z tripu bez zisku čo i len jedného bodu.

Gladiators Trenčín – UNIPO Warriors 6:5 (1:1, 4:2, 1:2)

Góly a asistencie: 15. Novák (Mečiar, Révesz), 27. Haščič (Kvasnica, Okuliar), 33. Haščič (Matejka), 35. Porubský, 40. Novák (Haščič), 41. Novák – 16. Jesenský, 21. Grega (Lopáček, Hreha), 34. Lopáček (Hreha), 44. Štofaník (Hreha, Jesenský), 45. Štofaník (Jesenský, Hreha)

Na strely bohatý zápas (40:45) potvrdil pravidlo, ktoré vo vzájomných stretnutiach medzi Trenčínom a Prešovom platilo v minulej sezóne, a síce „môj dom, môj hrad“. Domácim sa podarilo dostať na začiatku tretej tretiny do vedenia 6:3, no Prešovčania ešte poriadne zdramatizovali zápas, keď zásluhou Štofaníka strelili v priebehu jednej minúty hneď dva góly. On a aj domáci útočník Haščič mali našliapnuté na hetrik, podarilo sa to ale „len“ gladiátorovi Novákovi, pre ktorého to boli vôbec prvé tri kanadské body v súčasnej sezóne.

HC Masaryk University – UMB Banská Bystrica 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Góly a asistencie: 21. Brzobohatý (Bustin, Čtvrtníček), 52. Čtvrtníček (Grygera) – 2. Tatár (Kováčik, Kamzik), 6. Primus (Sapár, Janečko), 16. Indrych (Kasanický, Kandra), 26. Majling (Novodomec, Indrych), 39. Brnčal (Jakubik)

V súboji dvoch tímov z hornej polovice tabuľky položili Bystričania základ pre svoju výhru už v prvej časti. Prekonať Golasowskiho sa im podarilo v nej hneď trikrát a práve tretí puk za jeho chrbtom ho vyhnal z bránky. Ku gólovej chuti sa dostali následne i domáci, ale na vysokoškolákov z Banskej Bystrice našli recept len dva razy. A hoci pomer striel (39:40) by mohol hovoriť o štatisticky vyrovnanom zápase, hráčom UMB sa podarilo zvíťaziť s trojgólovým rozdielom.

Autor: Janka Danková