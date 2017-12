EUHL: Hetrik Alimova nestačil na výhru v Trenčíne, Paneuropa podskočila na 6. miesto

BRATISLAVA 11. decembra 2017 (WBN/PR) – V ostatnom týždni bolo na programe Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) 5 zápasov, na ľade sa predviedli tímy zo všetkých štyroch účastníckych krajín. Hetrik Alexandra Alimova nestačil na výhru Krynice v Trenčíne, v Plzni o víťazovi rozhodlo až predĺženie. Priebežnej tabuľke stále kraľuje štvornásobný majster UK Praha, druhá Bystrica na neho stráca len dva body.

Cavaliers Brno – UK Praha 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Góly a asistencie: 46. Cívka (Pospíšil), 48. Kosorín (Maršálek) – 39. Valder (Slavíček), 47. Slavíček (Březák, Valder), 48. Kosorín (Maršálek), 51. Špičan (Černý, Kasala), 60. Špičan (Krudenc, Valder)

Pražania, líder tabuľky, vstupovali do zápasu ako jasní favoriti, no napriek tomu začalo stretnutie veľmi opatrne. Pomer striel 6:8 po úvodnej časti potvrdzuje, že ani jeden tím nechcel urobiť chybu. Hosťom sa až necelé dve minúty pred koncom druhého dejstva podarilo dostať do vedenia a ako u nich býva zvykom, najväčšia dráma prichádza až v záverečnej časti. Krátko pred koncom viedli len o jediný gól, víťazstvo spečatili zásahom do prázdnej bránky počas powerplay.

UMB Hockey Team – University Shields Olomouc 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly a asistencie: 29. Indrych (Novodomec), 36. Kasanický (Majling, Kandra), 40. Tatár (Janák, Novodomec), 49. Brnčal (Žáčik, Šeliga) – 30. Říčka (Horák, Skopal), 59. Svozílek (Říčka)

Rovnako ako predošlé stretnutie, tak i toto malo jasného papierového favorita. Vysokoškoláci z Banskej Bystrice sa stále držia v priebežnej tabuľke na druhom mieste, naopak Olomouc sa trápi na spodných riadkoch. UMB tím potvrdil svojím výkonom zaslúžené miesto na spomínanej druhej priečke, na nováčika vyslal v zápase až 56 striel. Shields tak stále zostávajú na poslednom mieste, keď v ôsmich zápasoch získali len tri body.

Gladiators Trenčín – Academy 1928 KTH Krynica – Zdrój 5:4 (5:2, 0:1, 0:1)

Góly a asistencie: 10. Haščič (Trefný, Šmida), 10. Novák (Balaj), 11. Varga (Kopunec), 13. Haščič (Šmida, Baron),17. Novák (Balaj) – 1. Alimov (Polinin, Chikida), 13. Kliuchankin (Emelianov, Alferov), 31. Alimov (Shalamov, Chikida), 59. Alimov (Kopyttsov, Shalamov)

Gladiátori vstúpili do zápasu posilnení Sebastiánom Šmidom z projektu HK Orange 20, úvodné slovo v stretnutí však patrilo Krynici. Už v 12. sekunde nikým nekrytý hráč otvoril gólové skóre a zdalo sa, že jeho tím má veľmi dobre našliapnuté do zápasu. Opak bol ale pravdou – domáci v priebehu dva a pol minúty vsietili 4 góly a začal skutočný boj o body. Alexandrovi Alimovi z Krynice sa podarilo streliť hetrik, no ako už býva zvykom – ani zlepšenie individuálnych štatistík nemá takú hodnotu ako víťazstvo pre tím.

Akademici Plzeň – Engineers Prague 3:2 po predl. (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)

Góly a asistencie: 12. O. Polívka (Faschingbauer, V. Polívka), 44. Faschingbauer (Pokorný, V. Polívka), 62. Pokorný (Faschingbauer, V. Polívka) – 57. Ujfaluši (Vostracký, Dulovec), 60. Suda (Sem, Kratochvíl)

Strelecká kanonáda (53:47) medzi dvomi českými tímami priniesla prvý presný zásah v 12. minúte, pri ktorom stál prvý domáci útok. Práve jeho hráči (Faschingbauer, V. Polívka, Setikovský) sa držia aj na popredných miestach v tabuľke kanadského bodovania; nebyť Haščiča z Gladiators Trenčín, patrili by im práve prvé tri miesta. Akademici až do 57. minúty viedli o dva góly, bojovnosť pražského celku ale priniesla dva presné zásahy a o konečnom víťazovi rozhodlo až predĺženie.

HKB Hokiklub Budapesť – Paneuropa Kings 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Góly a asistencie: 32. Egyed (Kőrősi), 45. Egyed (Szűcs, Szopos) – 15. Hubek (Gráčik, Tarábik), 17. Klír (Bilik, Kundrát), 22. Kundrát (Klír, Pleša), 42. Podgorski (Gráčik, Kučera)

Budapešť síce hostí zo slovenského hlavného mesta prestrieľala, na body ale nesiahla. Zápas priniesol množstvo presilových hier na oboch stranách, ani jedna z nich ale nezostala využitá. Paneuropa si už v úvodnej tretine dokázala vybojovať dvojgólový náskok, na ktorom stavala aj zvyšok zápasu. Vďaka výhre nad vysokoškolákmi z Budapešti sa prehupla na priebežné 6. miesto, ktoré zaručuje priamy postup do playoff.

Do konca základnej časti však ostáva ešte niekoľko kôl, resp. zápasov, ako sa tímom darí možno sledovať na www.euhl.eu

Autor: Janka Danková