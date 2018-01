EUHL: Strelecká kanonáda „medveďov“ z Brna, Paneuropa si vybojovala miesto v playoff

BRATISLAVA 15. januára 2018 (WBN/PR) – Po vianočnej prestávke, kedy sa uskutočnil Svetový pohár univerzitného hokeja, sa opäť naplno rozbehla Európska univerzitná hokejová liga. V ostatnom týždni sa odohrali štyri zápasy, v ktorých dokopy padlo až 43 gólov! „Medvedi“ z Brna zdolali v mestskom derby Cavalierov, Paneuropa si uchmatla miesto v playoff jasnou výhrou 9:1 nad Prešovom.

Academy 1928 KTH Krynica – Zdrój – Hokiklub Budapesť 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

Góly a asistencie: 6. Shalamov (Alimov, Chikida), 13. Emelianov (Kopyttsov), 15. Chikida (Alimov, Shalamov), 18. Polinin, 31. Kopyttsov (Polinin), 33. Shalamov (Alimov, Polinin), 40. Dudkiewicz (Morozov, Chikida) – 3. Kőrősi (Fekete), 10. Fekete (Gyurgyev, Kőrősi), 25. Szűcs, 29. Fekete (Kőrősi, Szűcs)

Stretnutie dvoch tímov z dolnej polovice tabuľky odštartovalo sériu zápasov v novom kalendárnom roku. I keď už ani jeden z celkov nemal šancu získať miestenku na priamy postup do playoff, o góly nebola núdza. Hoci sa poľskému celku podarilo zvíťaziť o presné tri kúsky, strelecky mali na vrch vysokoškoláci z Budapešti (30:35).

Hokiklub Budapesť – Gladiators Trenčín 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Góly a asistencie: 17. Horváth (Szucs, Dobry), 24. Egyed (Horváth, Szucs), 41. Szucs, 45. Egyed (Szucs, Dobry), 59. Berendi (Németh, Dorner) – 16. Šmida (Mečiar), 35. Kopecký (Kopunec), 40. Šmida (Kopunec), 47. Okuliar (Kopunec, Kopecký)

Po prehre v Krynici malo mužstvo z Maďarska jasný cieľ – napraviť si chuť v zápase proti trenčianskym Gladiátorom. Aj v tomto prípade platilo, že oba tímy sa o miesto do vyraďovacej časti hry budú musieť pobiť v nadstavbe, napriek tomu sa bolo na ľade na čo pozerať. Gladiátori mali v zápase dobre našliapnuté, no situáciu si sami skomplikovali zbytočnými vylúčeniami. Zaujímavosťou je rozhodne fakt, že Budapešť ani jeden z gólov nestrelila v rovnovážnom stave hráčov – štyrikrát využila presilovú hru, raz skórovala v oslabení.

UNIPO Warriors – Paneuropa Kings 1:9 (0:2, 1:3, 0:4)

Góly a asistencie: 30. Mihal (Gross, Zachar) – 17. Tarabík (Kundrát), 19. Podgorski (Kučera, Hubek), 27. Jonášek (Čechovič, Pribula), 27. Čechovič (Tarabík), 39. Podgorski (Hubek), 53. Podgorski (Halabrín), 56. Mašlanka, 58. Szabó (Halabrín, Fabo), 59. Hubek (Kučera)

Ak vyhrajú, playoff majú zaručené – presne takto to mali hráči Panurópy pred ich posledným zápasom v základnej časti. Zdolať súpera z Prešova bolo tak to jediné, čo si pripúšťali. Odhodlanie sa pretavilo do bojovnej hry, Kings vysokoškolákov z východu Slovenska skutočne nešetrili. Výsledok 9:1 v ich prospech, pomer striel 45:14 a hetrik Podgorského hovoria za všetko.

HC Masaryk Brno – Cavaliers Brno 12:1 (2:0, 6:1,4:0)

Góly a asistencie: 8. Šidák (Vaverka, Bustin), 19. Bustin (Čtvrtníček, Matov), 25. Maršálek (Florek, Vlašín), 27. Matov (Grman, Urban), 27. Vaverka, 29. Čtvrtníček (Matov, Bustin), 29. Vlašín (Urban, Florek), 35. Matov (Čtvrtníček, Bustin), 42. Florek (Vlašín, Urban), 54. Kučera (Florek, Urban), 56. Čtvrtníček (Šidák), 60. Čtvrtníček (Nohel) – 37. Štěpánek (Cívka)

Mestské derby medzi dvomi nováčikmi v EUHL predpokladalo obrovskú dávku rivality. A tak sa aj stalo. Hoci oba celky vsadili na hru so štyrmi kompletnými formáciami, domácim „medveďom“ sa podarilo svojho súpera zraziť na kolená. A to doslovne. Naopak Cavaliers si vylámali zuby na skvelo chytajúcom brankárovi z Izreala – Nirovi Tichonovi, ktorý z 30 striel inkasoval len jeden gól. Štatistiky jednotlivcov si vylepšili viacerí, najväčšmi Jiří Čtvrtníček (3+2).

V rámci základnej časti sú na pláne už len posledné dva zápasy; poľská Krynica si zmeria sily s Cavaliers Brno a s University Shields Olomouc. Následne dostane priestor nadstavba, v ktorej prvých 6 tímov bude hrať o konečné umiestnenie pred playoff, zvyšných 7 tímov sa pobije o posledné dve miesta do vyraďovacej časti hry.