EURO na vlastné oči vďaka Niké: Neopakovateľný zážitok

Fanúšikovia, ktorí boli na úvodnom súboji Slovenska na EURE priamo v Petrohrade, dlhú cestu neľutujú. Naši reprezentanti totiž zvíťazili nad Poľskom 2:1 a ich radosť bola enormná. V Petrohrade oslavovali celú noc. Výlet, ktorý niekoľkým fanúšikom sprostredkovala spoločnosť Niké, sa tak vydaril. Víťazstvo bolo len čerešničkou na veľmi chutnej ruskej torte.

Správna predikcia

Slovensko zdolalo Poliakov vo štvrtom súťažnom stretnutí v rade, ale pred zápasom rozhodne nebolo v pozícii favorita. Naši fanúšikovia však mali iný názor. „Vyhráme 2:1,“ odpovedal bez mihnutia oka Bardejovčan Richard. Po záverečnom hvizde sme sa ho spýtali, na jeho správnu dedukciu: „Mal som „ciťák“ a vyšlo to. Štadión síce nebol zaplnený na 100%, no aj tak tu bola perfektná atmosféra. Užil som si zápas aj oslavy. Rusi sú milí, stretli sme viacerých, ktorí keď videli vlajku a šály, gratulovali nám k víťazstvu. Tri body sú zaslúžené a treba na to nadviazať proti Švédom.“ O výkone slovenských futbalistov sa hovorilo len v superlatívoch a podobný názor mal aj Richard: „Hrali sme skvele vzadu, chlapci predviedli súdržný výkon, vzorne si pomáhali. A po zápase sme nevideli Roberta Lewandowskeho. Asi bol ešte strčený vo vrecku Milana Škriniara,“ vtipkoval.

Čerešnička na torte

Celý výlet do Ruska sa našim fanúšikom páčil. Petrohrad je krásne mesto, ktoré dýcha históriou. Prevedie nás obdobím ruského cárstva (palác Peterhof), či Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou. Práve na Neve kotví vojenský krížnik Aurora, z ktorého dela zaznel výstrel a odštartoval nástup boľševikov k moci. „Máme len tie najlepšie spomienky. Veľmi sme si to s bratom Rišom užili. Po príchode sme trochu unavení, ale mesto malo priam elektrizujúcu atmosféru. Bol som prekvapený, nečakal som, že na mňa urobí skvelý dojem. Cítil som sa tam príjemne a som vďačný spoločnosti Niké, že nám takýto výlet umožnila,“ pochvaľoval si fanúšik Boris.

Hlavným dôvodom a motívom zájazdu bol však súboj na zelenom trávniku na Krestovskom štadióne a Slováci ho zvládli s bravúrou. Výsledkom i predvedenou hrou. Boris neskrýval nadšenie: „Top zážitok celého zájazdu bol určite víťazný gól Milana Škriniara. Užili sme si to spolu a ak by bola možnosť, hneď by som si podobný výlet zopakoval.“

Samotnú reportáž z vydareného tripu s trojbodovou oslavou si môžete v nasledujúcom videu!

