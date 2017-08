Eurofondy z ministerstva školstva tiekli blízko Smeru, SNS, Mosta aj Bonaparte

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Pri prvej eurofondovej výzve Petra Plavčana (SNS) za 300 miliónov eur sa najviac darilo firme blízkej bývalému ministrovi za Smer-SD.

Vyše šesť miliónov eur získala aj firma podnikateľa, ktorý vlastní nehnuteľnosti v luxusnom komplexe Bonaparte. Informuje o tom portál www.aktuality.sk, ktorý analyzoval 55 zmlúv za 279 miliónov eur, cez ktoré rozdelila Výskumná agentúra pod rezortom školstva eurofondy.

Spojenie s bývalým ministrom Smeru

Podľa zistení aktuality.sk bola najúspešnejším súkromným subjektom firma Preem, ktorá má dostať 6,4 milióna eur. Podala len jeden projekt, no v ďalších dvoch figuruje ako partner iných spoločností. aktuality.sk už v minulosti informovali, že firma Preem má blízko k spoločnosti Anext, ktorá bola spájaná s bývalým ministrom za Smer-SD. Do januára 2014 sídlili firmy Anext a Preem aj na rovnakej bratislavskej adrese.

„Vzťah medzi spoločnosťami Preem a Anext je budovaný na obchodno – právnej báze. Nie sú vlastnícky prepojené,” tvrdila pre aktuality.sk obchodná riaditeľka firmy Preem. Spoločnosť Preem navyše podľa portálu v marci 2016, keď prvýkrát vyhlásili eurofondovú výzvu, splnomocnila právnikov z kancelárie Metis Consulting, aby jej do obchodného registra zapísali ako predmet činnosti aj výskum a vývoj. Firma sa bude podieľať na dvoch výskumoch v oblasti zdravotníctva a na jednom projekte zameranom na IT. Právnici kancelárie Metis Consulting majú blízko k súčasnému ministrovi za Smer-SD aj k firme Anext.

Právnik Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Podľa zistení aktuality.sk má zároveň firma Anext väzby na spoločnosť Glass Way. Aj táto firma bola úspešná v Plavčanovej eurofondovej výzve. Do apríla 2016 ju ovládal človek pôvodne z Anextu. Podľa aktuality.sk bol tento človek v roku 2012 aj jedným z kandidátov SNS na poslanca parlamentu. O firme Glass Way už informoval Denník N aj poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO).

Upozorňovali, že na väčšinu peňazí z eurofondov vyhlásila verejné obstarávanie – to znamená, že ich pošle subdodávateľovi. Spoločnosť Glass Way navyše prevzal právnik, ktorý sa stal v máji tohto roka právnikom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá patrí pod ministerstvo školstva. Firma Glass Way si chce za približne päť miliónov eur prenajať informačno-komunikačnú platformu. Firma plánuje skúmať procesy krízového manažmentu vo verejnej správe.

Spolumajiteľ firmy vlastní priestory v Bonaparte

Aktuality informujú, že ďalšou firmou s politickým pozadím, ktorá uspela v Plavčanovej eurofondovej výzve, je stavebná spoločnosť HT z Dunajskej Stredy. Podľa zistení aktuality.sk je jej jediným majiteľom a konateľom muž z obce Pádáň, ktorý je zároveň obecným poslancom a členom Mosta-Híd. Stavebná firma HT uspela s projektom na výskum a vývoj výroby a spracovania obnoviteľnej energie. Jej partnerom v projekte za približne päť miliónov eur má byť Žilinská univerzita. Záložka Veda a výskum sa na stránke firmy pritom objavila až tento rok.

Viac ako šesť miliónov eur získala aj spoločnosť Crystalex. Spolumajiteľom tejto firmy je podľa portálu aktuality.sk podnikateľ, ktorý vlastní dva byty a štyri nebytové priestory v komplexe Bonaparte.