Európa sa musí pripraviť na druhú vlnu koronavírusu. Podľa WHO príde v zime, možno aj na jeseň

Európske krajiny by zatiaľ nemali príliš oslavovať ústup nákazy novým koronavírusom. Mali by sa začať pripravovať na druhú vlnu pandémie COVIDu-19, ktorá by mohla prísť túto zimu.

Šéf európskej sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge vyslovil vážne obavy, že koronavírus by sa mohol vrátiť v čase zimnej epidémie chrípky.

Európske krajiny by na druhú vlnu mali pripraviť svoje zdravotnícke systémy. „Je čas na prípravy, nie oslavy,“ zdôraznil pre denník The Telegraph.

Kluge sa obáva, že COVID-19 by sa dokonca mohol vrátiť v dvoch vlnách – na jeseň a potom počas obdobia sezónnej chrípky.

Podobný názor vyslovil aj virológ Robin Shattock z Imperial College London, podľa ktorého môže zdravotnícke systémy jednotlivých krajín čakať v zime dvojitá záťaž. Jednak zo sezónnej chrípky a jednak z novej vlny koronavírusu.

Viaceré európske krajiny vrátane Slovenska postupne uvoľňujú prísne opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu.

Väčšina prevádzok v Taliansku, medzi nimi bary či kaderníctva, budú môcť po vyše dvoch mesiacoch opäť otvoriť na celoštátnej úrovni. Španielsko rovnako uvoľní ďalšie reštrikcie, pričom s výnimkou Madridu a Barcelony povolí voľné stretávanie sa skupín v počte do desať osôb.

Ďalšie uvoľňovanie hlási tiež Belgicko, Portugalsko, Grécko, Dánsko či Írsko. Experti však stále upozorňujú na to, že po súčasnom pozitívnom vývoji situácie by mohla prísť druhá vlna pandémie.