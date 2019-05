Europarlament bude bez zástupcu maďarskej menšiny, ale SMK nechce s Bugárom spolupracovať

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Béla Bugár je veľká prekážka pre spoluprácu SMK so stranou Most-Híd. Uviedol to v pondelok líder kandidátky Strany maďarskej komunity (SMK) vo voľbách do Európskeho parlamentu Pál Csáky na tlačovej besede v Bratislave.

„Nemyslím si, že on je ten mesiáš, ktorý by mohol spasiť potenciál voličský či politický, čo oslovuje maďarskú komunitu na Slovensku. Neznamená to však, že strana bez pána Bugára by nemohla byť partnerom pre nejaké rokovania,“ podotkol Csáky a dodal, že nevylučujú ani možnosť spolupráce so slovenskými stranami.

Ako avizoval predseda SMK József Menyhárt, na pondelkovom republikovom predsedníctve budú analyzovať a zvažovať všetky nasledujúce kroky.

Chýbali im stovky hlasov

Strana maďarskej komunity si váži, že vo voľbách do europarlamentu dostala o 12 000 hlasov viac ako pred piatimi rokmi. Na dosiahnutie výsledku im však chýbalo 396 hlasov.

„Tento výsledok je čoraz ťažšie v našej roztrieštenej komunite dosiahnuť. Napriek tomu, že sme nezískali mandát v Európskom parlamente, vieme, že naší najbližší spojenci v takejto situácii urobia všetko pre to, aby špecifické záujmy našej komunity nezostali nezastúpené,“ podotkol Menyhárt.

Podľa Csákyho je však strata mandátu veľmi zlá správa pre maďarskú komunitu. „Tým sa zníži náš vplyv na európskej politickej scéne, ale budeme musieť s tým faktom žiť. Dobrá časť tejto správy je, že SMK získala skoro 49-tisíc hlasov. Teší nás aj to, že sme zvíťazili v južných okresoch Slovenska. Podporu strana má a nepociťuje krízu,“ konštatoval Csáky.

Predseda republikovej rady Péter Öry prízvukoval, že SMK utrpela statočnú prehru. „Sme mimoparlamentná strana a organizačne sme to mali trochu ťažšie. Ale s tým, že sme predbehli tri parlamentné strany, aj keď je ten výsledok nepriaznivý, nie je až taký zlý,“ povedal. Zdôraznil, že maďarská komunita už nemá reprezentanta v európskom parlamente a treba preto porozmýšľať a nájsť vhodné riešenia, aby už podobná situácia nenastala. „Treba urobiť rázne kroky, aby sme boli úspešní v parlamentných voľbách,“ prízvukoval.

Europarlament bude bez maďarskej menšiny

Vládna strana Most-Híd takisto nebude mať svojich poslancov v Európskom parlamente. „Maďari na Slovensku prvýkrát zostanú bez politickej reprezentácie v europarlamente. V začatej práci budeme pokračovať doma v prospech Slovenska a EÚ. Netešia nás ani dva mandáty ĽSNS,“ uviedla v nedeľu hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Strany, ktoré doteraz reprezentovali maďarskú menšinu, podľa predsedu strany Magyar Fórum- Maďarské fórum Zsolta Simona už druhýkrát zlyhali.

„Tak ako v prezidentských, tak ani v eurovoľbách nedokázali prekročiť päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti. Je jasné, že ich politika zlyháva. Nedokážu už osloviť voličov. Voliči im dali jasný signál, že stačilo, chcú inú politiku a iných politikov,“ konštatoval dnes Simon v stanovisku k výsledkom volieb do EP, ktoré agentúre SITA poskytla strana.

