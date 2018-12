Europarlament sa pripravuje na voľby, Slováci by privítali lepšie životné prostredie či vyššie mzdy

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Hoci do volieb do Európskeho parlamentu ostáva ešte približne päť mesiacov, Kancelária EP na Slovensku zorganizovala zhruba 60 informačno-mobilizačných podujatí. Išlo prevažne o diskusné formáty určené pre mladých ľudí, ako aj širšiu a odbornú verejnosť, ale aj o semináre pre zástupcov médií a aktérov v rôznych oblastiach európskej legislatívy.

V nadchádzajúcich piatich mesiacoch kancelária zorganizuje takmer 20 komunikačných podujatí väčšieho rozmeru po celom Slovensku a ďalších zhruba 50 spolu s rôznymi organizáciami, univerzitami či záujmovými skupinami. Cieľom informačnej kampane je zvýšiť záujem občanov o európske voľby.

Informovala o tom Ivana Janíková Stavrovská z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. O päť mesiacov si zvolíme nový Európsky parlament. Na Slovensku si budeme v sobotu 25. mája 2019 v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie voliť namiesto 13 až 14 europoslancov.

Slováci si želajú aj lepšie životné prostredie

V máji tohto roka rozbehol Európsky parlament prostredníctvom svojich kancelárií vo všetkých členských krajinách Európskej únie iniciatívu pod názvom Tentoraz idem voliť. Ide o angažovanú formu spolupráce s každým Európanom, ktorému záleží na budúcnosti Únie. K iniciatíve sa v členských krajinách EÚ pripojilo približne stotisíc ľudí.

„Sme veľmi radi, že do našej iniciatívy Tentoraz idem voliť sa zapojilo už vyše 4,5-tisíc dobrovoľníkov zo Slovenska, čo nás v rebríčku EÚ radí na 6-7 miesto. Keby sa to pretavilo aj do reálnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, boli by sme nadšení. Dúfame, že tento trend bude pokračovať a budú sa zapájať aj ďalší,“ povedal riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel.

Slováci si vo svojich posolstvách „Tentoraz hlasujem za…“ želajú napríklad lepšie životné prostredie, viac financií do športu, obmedzenie nelegálnej migrácie, zlepšenie životných podmienok, vyššie mzdy, lepšie školstvo a pracovné podmienky či väčšiu podporu pre zaostalé regióny.

Dôvera v Európsku úniu je stabilná

Ďalším z príspevkov EP do informačnej kampane je nová webová stránka pod názvom Čo pre mňa robí Európa, ktorú europarlament spustil 14. novembra. Cieľom interaktívnej webstránky v 28 jazykoch, vrátane slovenčiny, je na konkrétnych príkladoch občanom ukázať, ako EÚ zlepšila život v ich bezprostrednom okolí či regióne.

Nálady obyvateľstva k EÚ zmeral v decembri aj Eurobarometer. Po prvýkrát odkedy prieskum kladie otázku, či si občania myslia, že ich hlas v EÚ sa počíta, pozitívne na túto otázku odpovedalo 49 percent respondentov v EÚ aj na Slovensku. Dôvera v EÚ je na úrovni 42 percent stabilná a najvyššia od jesene 2010. Čo sa týka Slovenska, aj tu dôveru v EÚ vyjadrilo 42 percent opýtaných.

Európskymi občanmi sa cíti byť celkovo 71 percent respondentov, na Slovensku je toto číslo ešte vyššie, 77 percent. V EÚ 83 percent opýtaných podporuje voľný pohyb občanov, pričom vo všetkých členských štátoch túto výhodu oceňujú viac ako dve tretiny opýtaných, konkrétne na Slovensku je to 81 percent. Podľa prieskumu sa takisto zvýšil počet občanov, v očiach ktorých má EÚ pozitívny imidž na 43 percent, čo je od roku 2009 najvyššia hodnota. Zo slovenských respondentov vníma EÚ pozitívne 33 percent a neutrálne 49 percent.

Obavy z migrácie a terorizmu

Prieskum, ako ďalej informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, meral postoje aj k euru. Spoločná mena euro totiž oslávi 1. januára 2019 svoje 20. narodeniny a jej podpora je na rekordne vysokej úrovni – až 75 percent respondentov v krajinách eurozóny spoločnú menu podporuje.

Čo sa týka obáv Európanov, 40 percent opýtaných za najväčšiu obavu považuje imigráciu, 20 percent terorizmus. Slovenskí respondenti sa vyjadrili podobne: 48 percent považuje za obavu imigráciu a 23 percent terorizmus.

Pre Slovensko to budú už štvrté eurovoľby (v rokoch 2004, 2009 a 2014) od nášho vstupu do EÚ. Budúci rok v máji tak Slovensko zároveň s voľbami do EP oslávi aj 15 rokov svojho členstva v únii.