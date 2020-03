Europarlament schválil nové opatrenia na boj s koronavírusom, Únia uvoľní z fondov miliardy eur

Európsky parlament (EP) na mimoriadnom plenárnom zasadnutí vo štvrtok schválil tri kľúčové návrhy v rámci koordinovanej reakcie Európskej únie v boji proti pandémii nového koronavírusu.

Opatrenia majú pomôcť jednotlivcom a podnikom vysporiadať sa s aktuálnou krízou a s jej následkami, poslanci ich schválili v skrátenom konaní cez takzvaný naliehavý postup. Ako agentúru SITA v piatok informoval Európsky parlament v tlačovej správe, stalo sa tak menej ako dva týždne po tom, ako legislatívne návrhy predložila Európska komisia.

Nová investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus umožní urýchlene presmerovať 37 miliárd eur z fondov Európskej únie k občanom, regiónom a krajinám, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.

„Tieto prostriedky by mali byť použité na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a ďalších zraniteľných odvetví hospodárstva členských štátov,“ uviedla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.

Rozšírený fond solidarity EÚ

Ďalším opatrením proti dopadom koronavírusu je rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Členským štátom postihnutým pandémiou to umožní požiadať o finančnú pomoc z celkového balíka, ktorý na tento rok predstavuje sumu 800 miliónov eur.

„Zoznam oprávnených operácií bude rozšírený tak, aby zahŕňal podporu v prípade závažného ohrozenia verejného zdravia, vrátane lekárskej pomoci, a opatrenia zamerané na prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb,“ priblížila Mellak.

Platnosť pravidla o strate letiskových prevádzkových intervalov (slotov) bude pozastavená. Leteckým spoločnostiam budú môcť počas pandémie zastaviť tzv. lety duchov, pri ktorých sú lietadlá takmer alebo úplne bez cestujúcich, a to bez hrozby straty ich prevádzkových intervalov v nasledujúcej sezóne.

„Platnosť pravidla use it or lose it, teda využi letiskový prevádzkový interval alebo oň príď, bude pozastavená počas celej letnej sezóny, od 29. marca do 24. októbra,“ dodala Mellak.

Opatrenia musí schváliť Rada ministrov

Slot, čiže blokový čas, umožňuje pohyb lietadla na letisku alebo vo vzduchu. Letecké sloty koordinujú letiská, sú vydávané na letiskách s veľkým počtom príletov a odletov a na menších letiskách v čase, keď sú najviac vyťažené. „Funguje to tak, že ak je na letisku veľa lietadiel, sú prideľované odletové a príletové sloty, ktorých sa treba držať. Letiskový slot vlastne udáva povolenie k pohybu na koordinovanom letisku a počíta sa od začiatku rolovania po dráhe,“ uvádza portál click2claim.sk.

Slot úzko súvisí s kapacitou vzdušného priestoru a vydáva sa preto, aby nebol preplnený, reguluje sa tak počet lietadiel vo vzduchu.

Schválené nariadenia Európskeho parlamentu musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Legislatívne zmeny následne vstúpia do platnosti po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ v priebehu niekoľkých dní.