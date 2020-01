Európka únia zvažuje dočasný zákaz využívania technológií na rozpoznávanie tváre

Európska komisia zvažuje dočasný zákaz využívania technológií na rozpoznávanie tváre. Ten by platil až do doby, kým budú stanovené presné pravidlá, ktorých úlohou bude zamedziť polícii, vládam, súkromným spoločnostiam či iným ich vlastníkom tieto technológie zneužívať.

Ako v piatok informovala britská BBC, Európska komisia zvažuje, že by zaviedla zákaz využívania týchto technológií zatiaľ na tri až päť rokov. Dovtedy by malo byť využívanie takýchto technológií povolené len na výskumné účely, či pri niektorých špecifických príležitostiach, kde to bude z bezpečnostných dôvodov nevyhnutné.

Rekordné tempo v Číne

Technológia zaznamenáva prostredníctvom bezpečnostných kamier, prípadne zariadení, ktoré môžu mať pri sebe napríklad policajti, charakteristické rysy tvárí ľudí, v reálnom čase ich porovnáva s tvárami v databáze občanov, a v prípade, že ich tam nájde, ohlási zhodu.

Podobné systémy už používajú alebo začínajú používať viaceré krajiny. Priekopníkom je v tomto smere Čína, ktorá túto technológiu zavádza rekordným tempom takmer všade.

Podľa kritikov predstavujú tieto technológie neprimeraný zásah do súkromia občanov, sú veľmi ľahko zneužiteľné a diktatúram či autoritárskym štátom ako Čína výrazne pomáhajú upevňovať svoju moc a mať absolútnu kontrolu nad občanmi.

Má vzniknúť dohoda na podmienkach

Odborníci Európskej komisie k tomuto problému vypracovali podľa BBC 18-stranovú správu, v ktorej napríklad odporúčajú, aby predtým, ako budú takéto technológie povolené, vznikla dohoda na podmienkach, ku ktorým sa budú musieť zaviazať jednak výrobcovia takýchto technológií, ako aj subjekty, ktoré ich budú využívať. Na kontrolu dodržiavania týchto pravidiel by mal na európskej úrovni podľa odborníkov vzniknúť špeciálny úrad.

Tému nebezpečenstva technológií na rozpoznávanie tváre riešia aj v Spojených štátoch, kde už na ich obmedzenie pripravujú zákon. Na druhej strane, americká polícia upozorňuje na zjavné výhody využívania týchto technológií napríklad pri identifikácii nezvestných detí alebo zločincov.