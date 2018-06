Europoslanci chcú zabrániť stáčaniu kilometrov na autách, žiadajú celoeurópsku legislatívu

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Europoslanci chcú zabrániť stáčaniu najazdených kilometrov na automobiloch. Vo štvrtok preto vyzvali Európsku komisiu, aby do 12 mesiacov predložila legislatívny návrh s opatreniami proti manipulácii s počítadlom najazdených kilometrov.

Preferujú pritom zriadenie vnútroštátnych registrov prejazdených kilometrov, údaje z ktorých by boli v rámci Európskej únie cezhranične prístupné.

„Záujemcovia o ojazdený automobil by tak mali mať možnosť overiť si skutočný stav počítadla kilometrov, a to bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bolo vozidlo pred možným nákupom registrované,“ informuje Európsky parlament.

Pretočené kilometre na automobiloch

Podľa dostupných údajov malo totiž 5 % až 12 % ojazdených automobilov predaných v rámci Európskej únie a 30 % až 50 % cezhranične predaných vozidiel v únii pretočené kilometre.

Údaje z odometrov by mali byť podľa poslancov povinne zaznamenávané pri každej pravidelnej technickej kontrole vozidla, každej vykonanej prehliadke, pri každom úkone údržby či opravy, ako aj pri akejkoľvek návšteve servisu, a to od prvej registrácie vozidla.

Takéto opatrenia už uplatňujú napríklad v Belgicku a Holandsku, kde podľa europoslancov v krátkom čase problém s pretáčaním kilometrov takmer úplne odstránili.

Manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 členských štátoch, trestným činom je však iba v šiestich z nich. Z dôvodu negatívnych dopadov na bezpečnosť na cestách poslanci vyzvali zvyšné členské štáty, aby taktiež preklasifikovali neoprávnené zásahy do počítadiel kilometrov na trestný čin.

Vyčistia trh od podvodníkov

„Vítam toto opatrenie, ktoré vyčistí trh od podvodníkov, ktorí klamali spotrebiteľov. Je dôležité, aby vznikla celoeurópska databáza údajov, podľa ktorej by sa dali kontrolovať aj cezhranične predané vozidlá,“ uviedol europoslanec Ivan Štefanec.

Ako doplnila jeho kolegyňa z Európskeho parlamentu Jana Žitňanská, pri pretáčaní kilometrov nejde len o podvodné zvyšovanie ceny automobilu pri predaji, ale najmä o bezpečnosť daného vozidla. „Práve preto musíme tejto praktike účinne zabrániť,“ dodala.

Parlamentom schválené uznesenie má legislatívny charakter. Európska komisia môže na jeho základe predložiť legislatívny návrh, alebo musí zdôvodniť, prečo to nepovažuje za potrebné.