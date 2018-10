Europoslanci majú ekologickejšie ambície, podľa schváleného návrhu by emisie mali ešte klesnúť

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Emisie CO2 z nových automobilov by podľa schváleného návrhu Európskeho parlamentu (EP) mali do roku 2030 klesnúť o 40 % oproti hodnotám navrhovaným v roku 2021, zatiaľ čo podiel elektrických a nízkoemisných vozidiel na trhu by mal rásť rýchlejšie.

Informovala o tom tlačová atašé Informačnej kancelárie EP na Slovensku Soňa Mellak. Poslanci tiež navrhujú predbežný cieľ znižovania emisií do roku 2025 o 20 %, teda o päť percentuálnych bodov viac, ako navrhla Európska komisia (EK). Predložená právna úprava obsahuje podobné ciele aj pre ľahké úžitkové vozidlá.

Eliminovanie emisií

Výrobcovia automobilov, ktorých priemerné emisie CO2 prekračujú tieto ciele, by mali čeliť pokutám, príjem z ktorých by smeroval do rozpočtu EÚ. Takto získané prostriedky by sa podľa poslancov mali vynaložiť na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov automobilového priemyslu, ktorých negatívne zasiahli zmeny v sektore.

Automobilky by tiež mali zabezpečiť, aby ich vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, teda elektromobily alebo vozidlá emitujúce menej ako 50 gramov CO2 na kilometer, tvorili v roku 2025 minimálne 20 % a do roku 2030 aspoň 35 % z celkového počtu nimi predaných nových osobných a ľahkých úžitkových vozidiel na trhu EÚ.

Nie príliš ambiciózne ciele

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby do dvoch rokov zaviedla systém testovania reálnych emisií CO2 pomocou prenosného zariadenia – podobne, ako v prípade testovania emisií NOx. Dovtedy by sa emisie CO2 mali určovať na základe údajov z meračov spotreby paliva v automobiloch. Poslanci presadzujú, aby bol systém testovania emisií v skutočných jazdných podmienkach plne funkčný v roku 2023.

„Pre zachovanie zdravého životného prostredia je nutné znižovať emisie CO2 v automobilovom priemysle. Avšak je potrebné nájsť rovnováhu medzi environmentalistikou, hospodárstvom a technickými možnosťami. Príliš ambiciózne ciele by mohli mať sociálno-ekonomické dopady, ktoré by priamo ohrozovali pracovné miesta občanov EÚ,“ konštatoval slovenský europoslanec Branislav Škripek.

Ministri členských štátoch by mali dospieť ku spoločnému postoju v Rade EÚ dňa 9. októbra. Rokovania poslancov s predsedníctvom Rady o konečnom znení novej legislatívy by tak mohli začať už 10. októbra.