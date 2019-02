Europoslanci navrhli spoločné pravidlá pre budúce investície do regiónov Európskej únie

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Európsky parlament (EP) v stredu schválil svoj rokovací mandát k prierezovým pravidlám financovania regiónov Európskej únie v rokoch 2021 až 2027.

Zameraný je na väčšiu podporu hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohézie. Poslanci upravili text nariadenia Európskej komisie so všeobecnými pravidlami financovania regionálnej, kohéznej a sociálnej politiky v nasledujúcom sedemročnom období.

Odmietajú uskutočniť reformy

Ako informoval europarlament, ide o kľúčovú právnu normu a jej prijatie je nevyhnutné na pokračovanie toku investícií z EÚ do jednotlivých regiónov. Parlament odmietol posilnenie takzvanej makroekonomickej podmienenosti financovania zo strany EÚ navrhovanú komisiou.

Tento mechanizmus umožňuje zastavenie financovania projektov v členských štátoch, ktoré odmietajú uskutočniť štrukturálne reformy odporúčané komisiou v rámci tzv. európskeho semestra.

Súčasná úroveň financovania projektov zo strany EÚ by mala byť podľa poslancov zachovaná aj po roku 2021. Ich návrh počíta s celkovým objemom prostriedkov na obdobie siedmich rokov na úrovni 378,1 mld. eur v cenách z roku 2018. V porovnaní s pôvodným návrhom komisie, teda sumou 330,6 mld. eur, ide o navýšenie rozpočtu približne o 14 percent.

Vyššia miera spolufinancovania

Menej rozvinuté regióny by mali naďalej profitovať z výraznejšej podpory EÚ. Miera spolufinancovania projektov zo strany EÚ by v takýchto regiónoch mala podľa poslancov dosiahnuť úroveň 85 %, a nie iba 70%, ako to pôvodne navrhovala komisia. Do menej rozvinutých regiónov by tiež malo smerovať 61,6 % prostriedkov z rozpočtu fondu regionálneho rozvoja a sociálneho a kohézneho fondu EÚ.

Miera spolufinancovania pre prechodné regióny by sa mala zvýšiť na 65 %, pri rozvinutých regiónoch by mala dosiahnuť úroveň 50 %. Pre tzv. najvzdialenejšie regióny EÚ by malo byť vyčlenených dodatočných 1,6 mld. eur, teda približne 0,4 % z celkového objemu prostriedkov určených regiónom EÚ.

Vyjednávanie o nových pravidlách

Parlament je po prijatí svojho rokovacieho mandátu pripravený na vyjednávania so zástupcami Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení nových pravidiel. Ministri v Rade sa však najprv musia dohodnúť na svojom rokovacom mandáte.

Pravidlá tzv. nariadenia o spoločných ustanoveniach by sa s cieľom zlepšiť súčinnosť fondov EÚ mali vzťahovať na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Finančné pravidlá by sa mali uplatňovať aj na Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza. Tieto fondy tvoria spolu približne tretinu celkového rozpočtu EÚ.