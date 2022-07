Europoslanci navštívili košické sídlisko Luník IX. Vyzvali kompetentné orgány, aby riešili z peňazí Únie rómske komunity (foto)

Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj po včerajšej návšteve rómskej osady v obci Petrovce nad Laborcom (okr. Michalovce) navštívila v piatok dopoludnia aj sídlisko Luník IX v Košiciach.

Predsedu výboru Younous Omarjee z Francúzska, Constanze Krehl z Nemecka, Andrey Novakov z Bulharska a Peter Pollák zo Slovenska sa tam stretli so starostom Luníka IX Marcelom Šaňom a vedením mesta Košice.

Absolútny škandál a hanba

„Pevne veríme, že kompetentné orgány na Slovensku, z dôrazom na obce a mestá, využijú celú pomoc, ktorú Európska komisia a Európska únia dáva Slovensku na to, aby sa situácia v rómskych komunitách zlepšila. Máme tu krásne stratégie na európskej úrovni, máme tu smelé plány na národnej úrovni, avšak nejakým spôsobom to v mestách a obciach zlyháva. Preto vyzývame slovenské kompetentné orgány vrátane obcí a miest, aby konečne začali využívať európsku pomoc, ktorá sem prúdi už roky,“ uviedol europoslanec Peter Pollák.

Ako vo štvrtok po návšteve osady v Petrovciach nad Laborcom uviedol predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younous Omarjee, situácia v osadách je absolútny škandál a hanba pre Európsku úniu aj pre Slovensko, že v nich európski občania v roku 2022 žijú v podmienkach stredoveku.

Lepšie začlenenie Rómov

Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj pricestovala v stredu na východné Slovensko, aby počas troch dní zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom.

Zameriavali sa predovšetkým na investície do infraštruktúry financované z prostriedkov kohéznej politiky v regiónoch východného Slovenska, ktoré by mali prispieť k lepšiemu začleneniu príslušníkov rómskej menšiny, utečencov a migrantov do spoločnosti.

Poslanci boli aj v utečeneckom tábore

Delegácia sa stretla s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, s vedením Košického a Prešovského samosprávneho kraja, s predstaviteľmi miestnej samosprávy a s lokálnymi zástupcami orgánov zaoberajúcich sa riešením výziev spojených s migráciou.

Poslanci navštívili osadu v Petrovciach nad Laborcom, košické sídlisko Luník IX, tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.