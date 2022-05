Europoslanci požadujú, aby únia posilnila podporu občanom a podnikom a pomoc Ukrajine

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) žiadajú o finančnú podporu na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine. Zdrojom by mala byť konfiškácia aktív ruských oligarchov, nové zdroje Európskej únie (EÚ) a tiež plné využitie existujúceho rozpočtu. EP o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

V prijatom uznesení o hospodárskych a sociálnych dôsledkoch ruskej vojny na Ukrajine pre EÚ europoslanci konštatujú, že samotná vojna a „odôvodnené sankcie voči Rusku a Bielorusku ovplyvňujú oživenie hospodárstva Európskej únie po pandémii a predstavujú vážnu hrozbu pre obnovu EÚ“. Tento stav je preto podľa nich nutné riešiť „s cieľom pomôcť domácnostiam a podnikom… a udržať podporu občanov pre opatrenia prijaté proti Rusku a na podporu Ukrajiny“. Uznesením uzavreli plenárnu rozpravu, ktorá sa konala 4. mája v Štrasburgu.

Existujúce nástroje nepostačujú

Poslanci tvrdia, že existujúce nástroje ako Next Generation EU, SURE (Podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii) alebo systém flexibility rozpočtu EÚ nepostačujú na zmiernenie negatívnych vplyvov vojny a na pokrytie nákladov EÚ spojených so sankciami uvalenými na Rusko.

Požadujú preto zavedenie neočakávanej dane zo zisku pre energetické spoločnosti, zaistenie a skonfiškovanie majetku ruských oligarchov a dodatočnú flexibilitu v rozpočte EÚ. Viacročný finančný rámec by sa mal zrevidovať, pravidlá štátnej pomoci by sa mali uplatňovať pružnejšie, úroveň záruky EÚ v rámci Programu InvestEU by sa mala zvýšiť a Európska komisia (EK) by mala byť podľa poslancov pripravená navrhnúť nové programy, ak to bude potrebné. Europoslanci tiež vyzývajú EÚ na zriadenie Fondu solidarity s Ukrajinou.

Poslanci zdôraznili, že vojna ešte zhoršila krízovú situáciu v oblasti cien energií, ktorá negatívne ovplyvnila kúpnu silu a prevádzkové náklady. Tento stav si podľa nich vyžaduje rýchly zásah a členské štáty by mali zvýšiť svoju sociálnu podporu a dodatočné zdroje je potrebné vyčleniť na pomoc zraniteľným, ale životaschopným podnikom.

Rast miezd má zohľadňovať infláciu

Poslanci tiež zdôrazňujú, že rast miezd by mal zohľadňovať dlhodobú infláciu a rast produktivity s cieľom zachovať kúpnu silu domácností. Mal by vzniknúť dočasný európsky balík sociálnej odolnosti, ktorý bude koordinovať opatrenia a prostriedky na posilnenie systémov sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v EÚ, požadujú.

Osobitný dôraz kladú na rozvoj autonómie EÚ. Vyzývajú, aby bol na tento účel zriadený nový špecializovaný európsky fond. Z Fondu strategickej autonómie pre Európu by sa financovala cezhraničná energetická infraštruktúra, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a opatrenia energetickej efektívnosti, kybernetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť priemyslu, potravinová bezpečnosť, obehové hospodárstvo a udržateľný rozvoj.

V prijatom uznesení tiež poznamenávajú, že bývalí politici ako Esko Aho, Francois Fillon a Wolfgang Schüssel nedávno odstúpili zo svojich pozícií v ruských firmách, a dôrazne požadujú, aby ostatní, ako Karin Kneissl a Gerhard Schröder, urobili to isté.