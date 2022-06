Europoslanci sú znepokojení správami o možnosti Poľska dostať sa k financiám napriek porušovaniu právneho štátu

Liberálna frakcia v Európskom parlamente Obnovme Európu vyzvala na urgentné vysvetlenie správ, že Európska komisia (EK) je pripravená uvoľniť miliardy eur pre poľskú vládu zo zdrojov na obnovu.

To by znamenalo, že by Poľsko malo prístup k 36 miliardám eur v týchto fondoch napriek tomu, že vláda nezvrátila zmeny v súdnictve, ktoré Súdny dvor Európskej únie (EÚ) označil za nezákonné.

Frakcia uviedla, že je znepokojená správami o dohode napriek tomu, že Poľsko „dôsledne porušuje zásady právneho štátu“.

Zrušenie disciplinárnej komory

Dolná komora poľského parlamentu minulý týždeň odhlasovala zrušenie disciplinárnej komory najvyššieho súdu, ktorú vláda využívala na suspendovanie sudcov za rozhodnutia alebo verejné vyhlásenia, ktoré sa jej nepáčili.

Združenie sudcov a ľudsko-právne skupiny tvrdia, že zmeny sú len povrchné, pretože právomoci čoskoro zrušenej komory budú naďalej vykonávať sudcovia, ktorí sú fakticky politicky vymenovaní.

Podrobné vysvetlenie

„Naša skupina naliehavo požaduje podrobné vysvetlenie od predsedníčky Európskej komisie Ursuly Von der Leyenovej. Nemali by sme akceptovať len malé, neadekvátne kozmetické zmeny vo vážne spolitizovanom právnom systéme Poľska výmenou za fondy EÚ. Nebudeme schopní postaviť sa autokratom v zahraničí tým, že budeme upokojovať tých, ktorí rozvracajú demokraciu doma,“ vyjadrila sa frakcia Obnovme Európu.

Disciplinárna komora vyšla Poľsko draho, pripomína agentúra AP. Súdny dvor udelil Poľsku rekordnú pokutu 1 milión eur denne za to, že ju nerozpustilo. Poľsku sa tiež zatiaľ nepodarilo získať 36 miliárd eur na obnovu, ktoré sú určené na reštartovanie ekonomík EÚ po pandémii.

Očakáva sa, že sa v tejto súvislosti v stredu večer uskutoční stretnutie EK. Vo štvrtok by Von der Leyenová mala navštíviť Varšavu a podpísať dohodu schvaľujúcu „míľniky“, ktoré musí Poľsko dosiahnuť na odblokovanie prostriedkov.