Europoslanci žiadajú rozšírenie Schengenu o Bulharsko a Rumunsko

Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú prijatie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Europarlament v tlačovej správe uviedol, že Bulharsko i Rumunsko už dlhodobo spĺňajú potrebné kritériá.

Zákonodarcovia v uznesení prijatom v utorok uviedli, že Rada Európskej únie by mala prijať rozhodnutie o vstupe oboch krajín do schengenského priestoru do konca roku 2022. Tým by sa malo zabezpečiť zrušenie kontrol osôb na všetkých vnútorných hraniciach pre obe krajiny už na začiatku roka 2023.

V súčasnosti sú všetky členské štáty EÚ okrem Bulharska, Chorvátska, Cypru, Írska a Rumunska súčasťou schengenského priestoru, ktorý zahŕňa aj štáty mimo EÚ – Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Vstup nových krajín do Schengenu si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie Rady EÚ. České predsedníctvo Rady naznačilo, že má v úmysle uskutočniť diskusie na túto tému do konca roka 2022.