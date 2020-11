Europoslanci žiadajú rýchly návrat k schengenu, obmedzenie pohybu osôb by malo zostať výnimkou

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) upozorňujú, že obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie (EÚ) by malo aj počas pandémie zostať iba výnimkou.

V nelegislatívnom uznesení, ktoré prijali v pomere 619 hlasov za, 45 proti a 28 zdržaní sa, poukázali na dôležitosť rýchleho návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na jeho vnútorných hraniciach.

Text zároveň zdôrazňuje, že je potrebné dodržiavať schengenské pravidlá a legislatívu aj počas pandémie, aby sa predišlo roztrieštenému prístupu jednotlivých členských štátov EÚ, zabezpečilo viac flexibility pri zavádzaní obmedzujúcich opatrení, lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci EÚ či prípravu pohotovostných plánov, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa z dočasných pohraničných kontrol stávali dlhodobé kontroly. V tlačovej správe o tom informoval EP.

Cielené opatrenia

V uznesení, ktoré je reakciou na petíciu týkajúcu sa schengenského systému a opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, EP poukazuje na negatívne dopady uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na obyvateľov pohraničných regiónov, cezhraničných pracovníkov, študentov i páry žijúce v susedných členských štátoch.

Obmedzenia pohybu by v budúcnosti podľa europoslancov mali nahradiť cielené opatrenia, ktoré budú v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie.

Tiež by sa obmedzenia nemali týkať ľudí žijúcich v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, no iba za predpokladu, že budú dodržiavať odporúčania a opatrenia proti šíreniu koronavírusu prijaté zodpovednými orgánmi daných členských štátov.

Podľa uznesenia by Európska komisia (EK) a vlády členských štátov mali zintenzívniť úsilie zamerané na lepšiu koordináciu spoločnej reakcie EÚ na pandémiu.

Nevyhnutná podmienka pre rovnaké výhody

To by sa malo týkať hlavne karanténnych pravidiel, vyhľadávania kontaktov, stratégií testovania a vzájomného uznávania testov a dočasného obmedzenia ciest zahraničných turistov do EÚ.

Poslanci EP zároveň v texte požadujú kompatibilitu rôznych aplikácií na vyhľadávanie kontaktov a vyzývajú na zabezpečenie lepšieho prístupu k spoľahlivým a aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných opatreniach v jednotlivých členských štátoch.

Europoslanci napokon pripomínajú, že stratégia o budúcnosti schengenského priestoru je jednou z kľúčových iniciatív EK na rok 2021. Schengenský priestor je podľa nich nevyhnutnou podmienkou zaistenia rovnakých výhod v oblasti voľného pohybu pre všetkých občanov EÚ.