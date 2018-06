Europoslancov čaká hlasovanie o prerozdelení kresiel či debata o jadrovej dohode s Iránom

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Rozprava s holandským premiérom Markom Ruttem, jadrová dohoda s Iránom, hlasovanie o prerozdelení poslaneckých kresiel či justičná reforma v Poľsku sú hlavné témy nastávajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v pondelok v Štrasburgu. Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Soňa Mellak.

Rutte, ktorý vedie holandskú vládu od roku 2010, sa v stredu ako siedmy líder členského štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie. Počas debaty bude prítomný aj šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Rozdelenie kresiel po brexite

Poslanci budú spolu so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogherini diskutovať o dôsledkoch rozhodnutia prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a reakcii EÚ na tento krok. Rozprava sa pravdepodobne zameria aj na dopady obnovenia sankcií USA na kontrakty niektorých spoločností z EÚ, napríklad Totalu či Airbusu s Iránom. Touto témou sa budú poslanci zaoberať v utorok.

Konečné hlasovanie o povolebnom prerozdelení poslaneckých kresiel čaká europoslancov v stredu. Návrh na prerozdelenie poslaneckých mandátov po roku 2019 by dočasne zmrazil 46 zo 73 kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Tie by mohli byť neskôr pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ, alebo by ostali nevyužité.

Zvyšných 27 v súčasnosti britských mandátov sa prerozdelí medzi 14 členských štátov, ktoré aktuálne prerozdelenie kresiel v EP mierne znevýhodňuje. Počet mandátov sa tak zníži zo 751 na 705, pričom Slovensko získa o kreslo navyše, bude nás tak zastupovať 14 poslancov.

Intenzívnejšia spolupráca EÚ a NATO

Okrem toho majú poslanci na programe aj hlasovanie o celoúniových pravidlách o využívaní dronov či diskusiu s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom o najnovšom vývoji v súvislosti s reformou poľského súdneho systému. Komplexná justičná reforma z dielne poľskej vlády totiž ohrozuje podľa Európskej komisie nezávislosť súdnictva a deľbu moci v krajine.

Komisia preto v decembri 2017 naštartovala proces, ktorý by mohol viesť až k uplatneniu sankcií. Voči Varšave tiež iniciovala niekoľko konaní pre porušenie povinností vyplývajúcich z únijných predpisov. Poslanci budú tento týždeň hlasovať aj o poskytnutí pôžičiek vo výške jednej miliardy Ukrajine.

Ďalšími témami tohtotýždňovej plenárky bude aj zintenzívnenie spolupráce EÚ a NATO v oblasti kybernetickej bezpečnosti, hľadanie riešení zamrznutého konfliktu v Gruzínsku či výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike EÚ v tejto oblasti a prvé výročie podpísania Istanbulského dohovoru.