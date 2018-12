Europoslancov podľa ministerky Matečnej udivujú nejednotné požiadavky slovenských poľnohospodárov

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Poslancov Európskeho parlamentu (EP) podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej udivuje, že poľnohospodári nie sú jednotní pri sumarizácii svojich požiadaviek. Informovala o tom na brífingu.

Misia poslancov EP z Výboru pre kontrolu rozpočtu sa zamerala najmä na problémy s vyplácaním podpôr na východe Slovenska, ktoré vyplávali na povrch po vražde novinára Jána Kuciaka v súvislosti s jeho posledným článkom.

Mimoriadne konštruktívne stretnutie

„Stretnutie s europoslancami bolo mimoriadne konštruktívne,“ zhodnotila Matečná. Mnohí si podľa nej mysleli, že dotácie „sa len tak“ rozdávajú. „Musím upozorniť, nerozdávajú sa, sú nárokovateľné,“ vysvetlila. Žiadateľ podľa Matečnej musí splniť podmienky.

Europoslanci si vypočuli nielen farmárov, ale aj zástupcov Poľnohospodárskej platobnej agentúry a na záver aj samotné ministerstvo pôdohospodárstva, priblížila postup misie Matečná. Poslancov aj ministerku udivuje to, že poľnohospodári nie sú jednotní. „A to bol taký apel aj zo strany europoslancov, aj môj apel je to už niekoľko rokov, že poľnohospodári by sa mali zjednotiť a hovoriť jedným hlasom,“ povedala. Na Slovensku je množstvo inštitúcií, ktoré zastupujú farmárov, tvrdí ministerka.

Pýtala sa na dvojakú kvalitu potravín

Europoslanci sa podľa ministerky pýtali aj na možnosti pozemkových úprav a na rozdrobenosť vlastníctva. Matečná upozornila na aplikáciu, na ktorej sa ministerstvo podieľalo. Prostredníctvom nej môže každý vlastník vidieť to, čo mu patrí a kto využíva jeho výmeru. Aplikáciu prezentovali aj europoslancom.

Ministerka sa europoslancov pýtala na dvojakú kvalitu potravín. Tí ju ubezpečili, že je to pre nich taktiež dôležitá téma.

Šéfka rezortu po stretnutí s poslancami EP pripustila, že malých farmárov ministerstvo chráni menej. Rezort má podľa nej vytvárať pre farmárov rovnaké podmienky. Oproti minulému roku je aktuálne vyplatených 14 tisíc žiadostí o priame podpory, z toho 12 tisíc je práve malých farmárov, ktorí majú výšku platby do 5 000 eur, čo vníma šéfka rezortu ako veľký úspech.