Europoslanec Štefanec zaútočil na Andreja Danka, má obhajovať záujmy Slovenska a nie Ruska

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR a SNS Andrej Danko by si mal podľa poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (KDH, EPP) urobiť jasno v tom, či chce obhajovať záujmy Slovenska, alebo Ruska. Uvádza to v reakcii na Dankove vyjadrenia v diskusnej relácii televízie TA3, kde šéf parlamentu uviedol, že Slovensko je povinné spolupracovať s Ruskom.

„Andrej Danko spochybnil sankcie, ktoré voči Rusku zaviedli členské štáty EÚ, za to, že bezprecedentným spôsobom napadlo svojho a aj nášho suseda. Akékoľvek ekonomické prepojenia a vzťahy nemôžu vyvážiť nebezpečenstvá, ktoré z takejto politiky plynú. Nie je pravdou, že Slovensko Rusko potrebuje. Slovensko potrebuje hlavne to, aby bol v Európe mier a aby sa Európska únia, ktorej sme členom, rozvíjala a prosperovala. Je smutné, že predsedu slovenského parlamentu viac trápia záujmy Ruska, ako záujmy Slovenska,” reagoval Štefanec.

Danko v relácii V politike televízie TA3 hovoril o summite euroázijských krajín, na ktorom sa zúčastnil. Danko sa v juhokórejskom Soule stretol aj s predsedom Štátnej dumy Ruskej federácie Viačeslavom Volodinom, ktorého meno je na európskych aj amerických sankčných zoznamoch. Danko vyhlásil, že so šéfom ruskej Dumy si vybudoval kolegiálny až priateľský vzťah. Nemyslí si, že toto stretnutie by Slovensku mohlo uškodiť. Argumentoval, že na podujatí sa zúčastnili aj predsedovia parlamentov Českej republiky či Maďarska. Danko ďalej tvrdí, že Kremeľ navštevujú aj iní európski lídri.

„Samozrejme, je tu určitá pozícia výhrady Európskej únie. Ale Slovensko má určité špecifikum. A prepáčte, sme povinní spolupracovať s Ruskom, sme povinní mať s nimi vynikajúce vzťahy aj preto, že sme na nich svojimi surovinami odkázaní, sme na nich odkázaní vo veľa súvislostiach. Mňa zaujíma aj otázka v súvislosti s ministerstvom obrany, a to s doužívaním MiG-ov,“ vyhlásil Danko s tým, že on nebude pred Rusmi strkať hlavu do piesku.