Europoslanec Wiezik nie je vo frakcii európskych ľudovcov úplne doma, ale chce v nej zotrvať

Európska strana ľudovcov (EPP) nie je frakcia, ku ktorej by som sa prirodzene hlásil. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec Michal Wiezik (Spolu/EPP). Poslanec priznáva, že vo frakcii ľudovcov nedostáva taký priestor, aký by mal v iných stranách, no napriek tomu plánuje zotrvať.

Wiezik bol v minulosti vysokoškolský učiteľ a ekologický aktivista, po európskych voľbách však vstúpil do frakcie EPP, ktorej členom je aj jeho domovská strana.

„Frakcia nie je prirodzene taká, ku ktorej by som sa ja hlásil. Je konzervatívna a radi o nej hovoria ako o agrárnej frakcii, takže to má, bohužiaľ, veľmi blízko aj k takým hodnotám,“ povedal europoslanec, ktorému bol nesympatický najmä postoj strany k lesníctvu. Podľa neho EPP často zastáva stanoviská, ktoré sú totožné s lesníckou lobby.

Europoslanec je presvedčený, že strana sa musí prispôsobiť novej dobe a zaujímať sa o životne prostredie. „Nemôžu ísť stále takou istou starou linkou, ktorá sleduje len to, aby sme mali pesticídy pre našich farmárov. Je dôležité riešiť aj zdravie, nie len množstvo potravín,“ povedal.

Wiezik priznáva, že to v EPP nemá jednoduché. „Nedostávam taký priestor reprezentovať frakciu navonok, ako by som možno dostal niekde inde,“ dodal.

Tvrdí, že ak dosiahne zmenu vo frakcii, ktorá je najsilnejšia v Europarlamente, bude určite citeľnejšia, „ako keby som niekde komfortne sedel medzi zelenými a tam by sme si točili svoje.“ Odísť z frakcie neplánuje. „Myslím si, že som tu užitočný a kým budem mať ten pocit, tento postup nezvažujem,“ uzavrel.