Európska komisia chce podporovať reformy, podmienkou bude včasné schválenie dlhodobého rozpočtu

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) plánuje vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií.

Tri nástroje

Oba návrhy sú súčasťou širšieho programu, ktorého cieľom je prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe a využívanie rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti vzájomne prepojených hospodárstiev.

Ako informovala EK, program na podporu reforiem disponuje celkovým rozpočtom 25 miliárd eur a všetkým členským štátom EÚ sa z neho bude poskytovať podpora na prioritné reformy. Program sa skladá z troch prvkov.

Z nástroja na realizáciu reforiem, ktorým sa má poskytovať finančná podpora na reformy. Ďalej z nástroja technickej pomoci, ktorý má ponúkať technickú expertízu a umožniť jej spoločné využívanie. Tretím je nástroj konvergencie, ktorým sa má členským štátom smerujúcim k vstupu do eurozóny poskytovať pomoc.

Zlepšenie života

„Hospodárska a menová únia je v prvom rade o tom, aby sa zlepšil život všetkých Európanov. Predkladané návrhy sú o tom, ako spraviť z hospodárskej a menovej únie ochrannú a jednotiacu silu, ktorou má byť. Komisia chce využiť rozpočet EÚ na posilnenie výkonnosti, odolnosti a reakcieschopnosti všetkých členských štátov bez ohľadu na to, či už sú súčasťou eurozóny alebo sa na členstvo v eurozóne pripravujú,“ uviedol predseda EK Jean-Claude Juncker.

Aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ začnú čo najskôr prinášať reálne výsledky, je podľa Junckera nevyhnutné urýchlene prijať dohodu o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho odvetvových návrhoch. „Oneskorenia by znamenali, že architektúra hospodárskej a menovej únie v Európe zostane nedokončená, pričom prijímanie potrebných reforiem by sa predlžovalo a v prípade otrasov by kapacita na ich absorpciu nebola optimálna,“ konštatoval.