Európska komisia chce sprísniť cestovné obmedzenia, cieľom je zastaviť nové varianty koronavírusu

Európska komisia (EK) v pondelok navrhla, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) zaviedli viac cestovných obmedzení v boji proti šíreniu nových variantov koronavírusu, no zabezpečili hladký pohyb tovaru a pracovníkov naprieč hranicami.

EK vyzvala krajiny, aby posilnili testovanie a karanténne opatrenia pre cestujúcich v čase, keď v eurobloku panujú obavy súvisiace s výrobou a dodávkou vakcín proti ochoreniu COVID-19 i s možným preplnením nemocníc pacientmi, ktorých infikovali prenosnejšie varianty vírusu.

Začiatok konca pandémie

„Štart vakcinačnej kampane v EÚ spustil začiatok konca pandémie. V rovnakom čase sa objavili nové, prenosnejšie varianty vírusu. V súčasnosti je v mnohých členských štátoch veľmi vysoký počet nových infekcií. A tiež je tu naliehavá potreba znížiť riziko infekcií súvisiacich s cestovaním pre zmiernenie záťaže na preťažené systémy zdravotnej starostlivosti,” vyjadril sa eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Medzi novými opatreniami, ktoré musia najprv členské štáty schváliť, je napríklad tmavočervená farba na pandemickej mape EÚ. Farba podľa Reyndersa zvýrazňuje oblasti, kde miera nových potvrdených prípadov za uplynulých 14 dní predstavuje 500 a viac na 100-tisíc obyvateľov. Ak by táto farba na mape bola už teraz, 10 až 20 krajín by ju na svojom území, úplne alebo z časti, už malo, skonštatoval eurokomisár.

Prísnejšie opatrenia pre tmavočervené oblasti

EK „dôrazne neodporúča” cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné. Podľa Reyndersa komisia považuje za nevyhnutné, aby sa ľudia, ktorých cestovanie je nevyhnutné a prichádzajú z tmavočervených zón, nechali pred odchodom testovať a podstúpili karanténu, „pokiaľ tieto opatrenia nebudú mať neprimeraný dopad na výkon ich základných úloh”. „Navrhujeme prísnejšie opatrenia pre tmavočervené oblasti, pretože musíme uznať vysokú úroveň prípadov,“ doplnil a upozornil, že uzatvorenie hraníc nepomôže, no spoločné opatrenia áno.

Komisia tiež navrhla, aby cestujúci prichádzajúci z krajín mimo EÚ povinne absolvovali testovanie na koronavírus, a to pred odchodom aj po príchode, povinne šli do karantény na maximálne 14 dní a odovzdali dáta na trasovanie kontaktov. Obyvatelia EÚ by sa zase mali podľa EK po príchode z krajiny, kde zaznamenali nový variant, mali nechať otestovať a tiež by mohli čeliť ďalším obmedzeniam.

Od začiatku pandémie si koronavírus vyžiadal životy viac ako 400-tisíc občanov EÚ.