Európska komisia diskutuje o zefektívnení daňovej politiky, pomôcť má aj zmena hlasovania

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Európska komisia v utorok otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ. V niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v riadnom legislatívnom postupe.

V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov. Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komsie v SR.

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou členským štátom umožní podľa komisie dosiahnuť rýchlejšie, efektívnejšie a demokratickejšie dohody o daňových záležitostiach. Okrem toho by sa do daňových rozhodnutí v riadnom legislatívnom postupe aktívne zapojil Európsky parlament, čím by boli lepšie zastúpené názory občanov a zvýšila by sa adresná zodpovednosť.

Komisia nenavrhuje žiadnu zmenu právomocí EÚ v daňovej oblasti, ani práv členských štátov stanovovať sadzby daní z príjmu fyzických či právnických osôb podľa vlastného uváženia. Naopak, cieľom je umožniť členským štátom efektívnejšie uplatňovať svoju súčasnú združenú suverenitu, aby mohli rýchlejšie riešiť spoločné výzvy. Komisia sa obracia na lídrov EÚ, Európsky parlament a ostatné zainteresované strany, aby zvážili možnosť postupného štvorstupňového prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.

Jednoduchší život podnikov EÚ

V prvom kroku by sa členské štáty dohodli, že prejdú na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v prípade opatrení, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzájomnú pomoc členských štátov v boji proti daňovým podvodom a únikom a v prípade administratívnych iniciatív, ktoré majú zjednodušiť život podnikom EÚ. Ide napríklad o zjednotenie nahlasovacích povinností. Druhým krokom by sa zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ako užitočný nástroj na presadenie opatrení, ktorými daňová politika podporuje ciele iných politík. Ide napríklad o boj proti zmene klímy, ochrany životného prostredia a iné.

Tretím krokom by sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou zaviedlo tam, kde by zmodernizovalo už zjednotené pravidlá EÚ, napríklad pravidlá DPH a spotrebnej dane. Štvrtým krokom by sa umožnilo hlasovať kvalifikovanou väčšinou o veľkých daňových projektoch, napríklad o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) a o novom systéme zdaňovania digitálneho hospodárstva.