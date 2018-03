Európska komisia má obavy o tranzit ruského plynu, Ukrajinu a Rusko vyzýva k riešeniu situácie

BRUSEL 2. marca (WebNoviny.sk) – Obavy o dodávky ruského plynu pre Ukrajinu ale aj pre jeho tranzit do Európskej únie vyjadrila Európska komisia (EK) na základe informácií ukrajinských úradov o možnej núdzovej situácii v ukrajinskom systéme prepravy plynu.

Konštatuje sa to v piatkovom vyhlásení podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Núdzovú situáciu by mohol podľa informácií z Ukrajiny spôsobiť trvalo nízky a premenlivý tlak pri dodávkach plynu z Ruska na Ukrajinu pre tranzit do EÚ.

Treba nájsť okamžité riešenie

Problémom sú aj chýbajúce priame dodávky plynu od ruskej firmy Gazprom ukrajinskej spoločnosti Naftogaz. Okrem toho rýchle zvýšenie reverzného toku z EÚ je v terajšej situácii náročné vzhľadom na situáciu na spotových trhoch v dôsledku nízkych teplôt v celej EÚ.

Komisia preto vyzýva zúčastnené strany, firmy a príslušné ministerstvá Ukrajiny a Ruska, aby našli okamžité riešenie. Komisia je pripravená viesť trojstranné rokovania.

Naftogaz v piatok informoval, že poľská plynárenská spoločnosť PGNiG mu začala dodávať plyn po tom, ako ruský plynárenský gigant Gazprom rozhodol, že nebude ukrajinskej firme v marci plyn dodávať. Zmluva o dodávkach plynu z Poľska je platná do konca marca, pričom PGNiG má celkovo dodať vyše 60 mil. kubických metrov. Plyn začal prúdiť v piatok ráno cez uzol Hermanowice, ktorý spája poľský a ukrajinský systém prepravy plynu.

Nesplnené záväzky

Naftogaz uviedol, že Gazprom sa vo štvrtok rozhodol nedodávať plyn Ukrajine deň po tom, ako Arbitrážny inštitút Štokholmskej obchodnej komory dospel k záveru, že ruský plynárenský gigant si voči ukrajinskej energetickej firme nesplnil svoje záväzky v oblasti prepravy plynu a určil odškodné v sume 4,63 mld. USD.

Gazprom sa podľa štvrtkovej správy portálu rt. com rozhodol plyn Naftogazu nedodávať preto, že sa firmám nepodarilo predĺžiť doplnkovú dohodu k terajšej zmluve o dodávkach plynu.