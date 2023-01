Európska komisia navrhla zvýšiť finančnú pomoc Moldavsku o 145 miliónov eur, oznámila Ursula von der Leyenová

Európska komisia (EK) v utorok navrhla zvýšenie poskytovanej makrofinančnej pomoci Moldavsku o sumu do 145 miliónov eur. Celkový objem tejto pomoci tak stúpne na sumu do 295 miliónov eur. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Touto pomocou EK stojí pri Moldavsku v čase, v ktorom krajina pokračuje v implementácii svojho reformného programu, pričom zároveň čelí vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine, bojuje s energetickou krízou a poskytuje útočisko vysokému počtu utečencov z Ukrajiny.

V rámci dodatočnej pomoci v objeme do 145 miliónov eur bude suma do 45 miliónov eur poskytnutá prostredníctvom grantov a čiastka do 100 miliónov eur vo forme úverov za výhodných podmienok. Financie budú uvoľnené v treťom a štvrtom kvartáli tohto roka.

„Sme solidárni s Moldavskom, keďže otrasy vyplývajúce z brutálnej ruskej vojny naďalej ovplyvňujú túto krajinu. Dnes navrhujeme zvýšiť makrofinančnú pomoc Moldavsku o 145 miliónov eur. To výrazne podporí ekonomiku krajiny a energetickú bezpečnosť,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.