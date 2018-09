Európska komisia navrhuje posilniť ochranu hraníc, Slovensko poslalo do Frontexu 350 policajtov

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Zhruba 350 policajtami už Slovensko prispelo do agentúry na ochranu vonkajšej európskej hranice Frontex. V roku 2016 do operácií agentúry vyslalo Slovensko 164 policajtov a 21 služobných vozidiel, ktorými strážili hranice.

V roku 2017 sme do Frontexu vyslali 85 policajtov a na tento rok má ísť do operácií agentúry 119 policajtov. Za tri roky sme tak prispeli 368 policajtami. Štatistiku agentúre SITA poskytol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Posilnenie spoločnej stráže

Agentúra Frontex by mala prejsť zmenou, posilniť by sa mala kompetenčne aj personálne. Z niekoľko stoviek zamestnancov by mala narásť na 10-tisíc do roku 2020. Otázkou ostávajú kompetencie Frontexu, niektoré krajiny EÚ sa boja, aby spoločná stráž nebola nadradená bezpečnostných zložkám členských krajín. Posilnenie Frontexu bolo témou aj na poslednom stretnutí lídrov EÚ tento týždeň v Salzburgu.

Lazarov dodal, že okrem Frontexu posielalo Slovensko do zahraničia policajtov aj na bilaterálnej báze. V roku 2016 vyslali do zahraničia celkom 364 policajtov z databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru. Z toho v rámci bilaterálnej pomoci bolo vyslaných 200 policajtov – do Macedónska 125, do Maďarska 25, do Slovinska ich išlo 20 a do Srbska 30. Okrem polície sme poskytli 75 služobných vozidiel.

Výstroj pre policajtov

V roku 2017 vyslali zahraničia celkom 250 policajtov, v rámci bilaterálnej pomoci 155 policajtov (Macedónsko 110, Srbsko 45) a 68 služobných cestných vozidiel. Tento rok má byť vyslaných do zahraničia celkom 237 policajtov, z toho v rámci bilaterálnej pomoci má byť vyslaných 118 policajtov (Macedónsko 69, Srbsko 49) a 59 služobných cestných vozidiel a do operácii agentúry Frontex 119 policajtov, bez služobných cestných vozidiel.

„Slovenská republika pravidelne prispieva do spoločných operácií vysielaním hliadkovacieho malého lietadla Cessna T 182 spolu s posádkou. Od roku 2010 posádka s lietadlom participovala na viac než 10 spoločných operáciách,“ informoval ďalej Lazarov s tým, že Slovensko poskytuje svojim policajtom v rámci bilaterálnych vyslaní okrem služobných cestných vozidiel aj zariadenia pre nočné a denné videnia, štandardný policajný výstroj – policajné batériové lampy a ochranné prostriedky, akými sú nepriestrelné vesty, reflexné vesty, dezinfekčné gély, ochranné rúška a príručné lekárničky vhodné na umiestnenie na opasok.

Babiš považuje Frontex za zbytočný

Lídri Európskej únie sa v Salzburgu dohodli na lepšej ochrane vonkajšej hranice. S tým súvisí aj posilnenie Frontexu, ktoré navrhuje Európska komisia. Slovensko, spolu s ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky, v rámci debát o riešení migračnej kríze vždy posilnenie ochrany hraníc podporovalo. Preto bolo prekvapením vyjadrenie českého premiéra Andreja Babiša o zbytočnosti Frontexu. On toto svoje vyjadrenie neskôr skorigoval.

Podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho by sme mali podporiť akékoľvek riešenie, vďaka akému bude lepšie chránená vonkajšia hranica Európskej únie. Pokiaľ ide o agentúru Frontex, ten by nemal nahradiť suverenitu jednotlivých krajín, ale byť doplnkovým riešením.

„Aj iné krajiny majú trochu problém, aby to nebolo vnímané ako zásah do ich suverenity. Rozhodovať o tom, ako budú chrániť svoju hranicu, má samotný premiér, minister vnútra, obrany, ale nie Frontex,“ uviedol počas summitu Pellegrini, podľa ktorého nie je rozpor o tom, či posilniť Frontex personálne a finančnej, obavy sa týkajú skôr kompetencií.