Európska komisia obvinila General Electric, Merck a Canon z porušenia pravidiel, hrozia im pokuty

BRUSEL 6. júla (Webnoviny.sk) – Európska komisia (EK) obvinila americkú firmu General Electric (GE), nemeckého výrobcu liekov Merck a japonskú spoločnosť Canon z porušenia európskych pravidiel pre fúzie a akvizície.

Komisia, ktorá o tom informovala vo štvrtok, sa neusiluje o anulovanie fúzií, ale hrozí vysokými pokutami, ak sa ďalším prešetrovaním porušenie pravidiel potvrdí. Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová upozornila, že európske úrady by sa mohli v budúcnosti snažiť aj o zrušenie fúzií, ak ich firmy budú naďalej klamať alebo zavádzať.

Na základe predbežného vyšetrovania má EK podozrenie, že firma GE neposkytla všetky informácie o svojich produktoch pred tohtoročnou akvizíciou dánskej energetickej spoločnosti LM Wind za 1,6 mld. USD. General Electric by mohol dostať pokutu do sumy 1 percenta ročných tržieb.

Vzhľadom na to, že vlani mal GE tržby 123 mld. USD, pokuta by mohla byť vo výške 1,2 mld. USD. Nemecký výrobca liekov Merck KGaA je podozrivý z toho, že poskytol nesprávne alebo zavádzajúce informácie o inovačnom projekte predtým, ako v roku 2015 prevzal firmu Sigma-Aldrich. Aj Merck by mohol dostať pokutu do výšky 1 percenta ročných tržieb.

Japonskému výrobcovi elektroniky Canon hrozí pokuta do 10 percent ročných tržieb pre podozrenie, že od firmy Toshiba vlani kúpil firmu zaoberajúcu sa lízingom zdravotníckej techniky ešte predtým, ako požiadal EÚ o schválenie. Obvinené firmy sa k vyšetrovaniu hneď nevyjadrili. Po štvrtkovom zverejnení podozrení zo strany EK môžu požiadať o vypočutie. Pre ukončenie prešetrovania nie je určený konkrétny časový rámec.