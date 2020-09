Európska komisia opäť posúdi jedno a dvojcentovky, možno sa postupne prestanú používať

Európska komisia v pondelok začala proces posúdenia vplyvu využívania centových a dvojcentových mincí v krajinách Európskej únie.

Ako sa uvádza v správe EK, počas 15-týždňového procesu posudzovania bude fungovať aj otvorená konzultácia, ktorej cieľom bude „zapojiť do diskusie široké spektrum zainteresovaných strán vrátane inštitúcií, príslušných vnútroštátnych orgánov, spotrebiteľov aj občianskej spoločnosti“.

Nutnosť skúmať používanie euromincí

Posúdenie vplyvu centových a dvojcentových mincí v obehu vyžadujú aj právne predpisy EÚ, konkrétne nariadenie č. 651/2012.

V súlade s nimi má EK povinnosť pravidelne skúmať používanie euromincí rôznych nominálnych hodnôt na základe kritérií zahŕňajúcich náklady a prijateľnosti pre verejnosť.

Centové mince sa možno prestanú používať

Najnovším posúdením vplyvu sa aktualizuje analýza týkajúca o tejto záležitosti spred dvoch rokov.

„Na základe nového posúdenia exekutíva EÚ koncom roka 2021 rozhodne, či bude prijatý legislatívny návrh na zavedenie jednotných pravidiel zaokrúhľovania cien pre hotovostné platby v eurozóne s presnosťou na 5 centov. To by mohlo viesť k tomu, že by sa najmenšie centové mince postupne prestali používať,“ dodáva správa EK.

Tá bude v rámci hodnotenia starostlivo skúmať hospodárske, environmentálne a sociálne vplyvy zavedenia jednotných pravidiel zaokrúhľovania.