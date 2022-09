Európska komisia prijala akt o slobode médií, v posledných rokoch čelili rôznym formám tlaku

Európska komisia (EK) v piatok prijala európsky akt o slobode médií, ktorý predstavuje nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v Európskej únii (EÚ). EK o tom informuje na svojej webstránke.

Navrhované nariadenie okrem iného obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu, kladie dôraz na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy a tiež sa v ňom stanovujú opatrenia zamerané na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov.

Je najvyšší čas konať

Akt sa bude zároveň zaoberať otázkou koncentrácie médií a vytvorí novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby pozostávajúcu z vnútroštátnych orgánov pre médiá. Komisia prijala aj doplňujúce odporúčanie na podporu vnútorných záruk redakčnej nezávislosti.

„V posledných rokoch sme pozorovali rôzne formy tlaku na médiá. Je najvyšší čas konať. Musíme stanoviť jasné zásady: žiadny novinár by nemal byť v súvislosti so svojou prácou tajne sledovaný, žiadne verejnoprávne médiá by sa nemali stať nástrojom propagandy. Preto dnes po prvý raz navrhujeme spoločné záruky na ochranu slobody a plurality médií v EÚ,“ uviedla podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

„EÚ je najväčším demokratickým jednotným trhom na svete. Mediálne spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu, ale čelia klesajúcim príjmom, ohrozeniam slobody a plurality médií, vzniku veľmi veľkých online platforiem a nesúrodej spleti rôznych vnútroštátnych pravidiel. Európsky akt o slobode médií poskytuje na úrovni EÚ spoločné záruky s cieľom garantovať pluralitu názorov a fungovanie médií bez akýchkoľvek zásahov, či už súkromných alebo verejných. Nový európsky kontrolný orgán bude podporovať účinné uplatňovanie týchto nových pravidiel pre oblasť slobody médií a sledovať koncentráciu médií, aby nebola ohrozená ich pluralita,“ dodal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Európsky akt o slobode médií by mal zabezpečiť, aby verejné aj súkromné médiá mohli ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami, bez neprimeraného tlaku a pri zohľadnení digitálnej transformácie mediálneho priestoru.

Rada by mala svoje právomoci

Komisia zároveň navrhuje zriadiť novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby zloženú z vnútroštátnych mediálnych orgánov.

Rada bude podporovať účinné a konzistentné uplatňovanie právneho rámca EÚ pre mediálnu oblasť a bude pomáhať Komisii pri príprave usmernení o regulačných záležitostiach týkajúcich sa médií.

Bude môcť vydávať aj stanoviská k vnútroštátnym opatreniam a rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na mediálne trhy a koncentráciu na mediálnom trhu.

Rada by tiež mala koordinovať vnútroštátne regulačné opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, s cieľom zabezpečiť, aby tieto médiá neobchádzali pravidlá platné v EÚ.

Akt uplatniteľný v celej EÚ

Výbor zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami a mediálnym sektorom s cieľom podporiť prístup k rôznym mediálnym ponukám a monitorovať, či platformy dodržiavajú samoregulačné iniciatívy, ako je Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií.

V rámci riadneho legislatívneho postupu by teraz mali o návrhu nariadenia Komisie rokovať Európsky parlament a členské štáty. Keď bude návrh schválený, bude priamo uplatniteľný v celej Európskej únii.

Komisia podporí diskusie, najmä v rámci Európskeho fóra spravodajských médií, o dobrovoľných postupoch mediálnych spoločností spojených so sprievodným odporúčaním.