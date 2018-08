Európska komisia rozhodne o zrušení striedania letného a zimného času, reaguje na želanie ľudí

MAINZ 31. augusta (WebNoviny.sk) – Európska únia (EÚ) plánuje zrušiť striedanie letného a zimného času. Reaguje tak na prianie obyvateľov žijúcich v EÚ, a to najmä z Nemecka, ktorí sa tak vyjadrili v nedávnom prieskume.

Ľudia to chcú, my to spravíme

V piatok o tom v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF informoval šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker s tým, že komisia o návrhu rozhodne v piatok.

„Spravili sme prieskum, do ktorého sa zapojili milióny respondentov a tí sú presvedčení, že v budúcnosti by mal po celý rok platiť letný čas. A presne to sa stane. Ľudia to chcú, my to spravíme,“ vyjadril sa politik.

Najväčší prieskum v histórii únie

Podľa výsledkov online prieskumu viac ako 80 percent respondentov hlasovalo za zrušenie striedania času. Svoj názor pritom vyjadrilo približne 4,6 milióna ľudí. Bol to teda najväčší prieskum v histórii únie. Najviac, až tri milióny respondentov, bolo z Nemecka.

Návrh na zrušenie striedania času však budú musieť schváliť aj Európsky parlament a všetkých 28 členských štátov EÚ.