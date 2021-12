Európska komisia schválila jednotnú platnosť COVID preukazov, platiť by mali deväť mesiacov

Európska komisia (EK) v utorok schválila pravidlá pre digitálny COVID preukaz Európskej únie (EÚ), ktoré stanovujú záväzné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní na účely cestovania v rámci bloku na deväť mesiacov (270 dní).

Jasné a jednotné obdobie uznávania potvrdení má zaručiť naďalej koordinované cestovné opatrenia. S cieľom poskytnúť dostatočný čas na technickú realizáciu obdobia uznávania a na očkovacie kampane posilňovacou dávkou členských štátov by sa nové pravidlá mali uplatňovať od 1. februára 2022, informuje v tlačovej správe.

Štandardným obdobiam odzvonilo

„Členské štáty budú uznávať potvrdenia o očkovaní počas obdobia deviatich mesiacov od podania poslednej dávky primárnej vakcinácie. V prípade jednodávkovej vakcíny to znamená 270 dní od prvej a jedinej dávky. V prípade dvojdávkovej vakcíny to znamená 270 dní od druhej dávky alebo, v súlade s vakcinačnou stratégiou členského štátu vakcinácie, od prvej a jedinej dávky podanej po zotavení sa z ochorenia COVID-19. V zmysle nových pravidiel cestovania v rámci EÚ by členské štáty mali akceptovať potvrdenie o očkovaní, od ktorého vydania uplynulo menej ako deväť mesiacov a ktoré bolo vydané po podaní poslednej dávky primárnej vakcinačnej série. Členské štáty nemajú možnosť toto obdobie uznávania skrátiť ani predĺžiť,“ vysvetľuje EK.

V prípade potvrdení po vakcinácii posilňovacou dávkou v súčasnosti nebude platiť žiadne štandardné obdobie uznávania. Nové pravidlá pre cestovanie v rámci EÚ harmonizujú rôzne pravidlá v členských štátoch. Obdobie uznávania potvrdení zohľadňuje usmernenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré odporúča podávanie posilňovacích dávok vakcín najneskôr šesť mesiacov po ukončení primárneho vakcinačného cyklu.

Potvrdenie o vakcinácii bude platiť počas ďalších troch mesiacov po uplynutí pol roka, čo poskytuje čas na prispôsobenie vnútroštátnych očkovacích kampaní, na základe čoho budú mať občania prístup k posilňovacím dávkam.

Mobilné aplikácie prejdú úpravou

Pravidlá sa týkajú uznávania potvrdení na účely cestovania. EK vyzýva členské štáty, aby pri zavádzaní rôznych pravidiel používania potvrdení na vnútroštátnej úrovni zosúladili svoje kroky s novými pravidlami s cieľom poskytnúť cestujúcim istotu a obmedziť narušenia. Tiež ich vyzýva k okamžitým krokom na zabezpečenie prístupu k vakcinácii pre skupiny obyvateľstva, ktorým uplynie deväťmesačné obdobie platnosti potvrdenia o očkovaní.

Obdobie uznávania nebude súčasťou kódu v preukaze. Namiesto toho prejdú úpravou mobilné aplikácie na overenie digitálnych COVID preukazov EÚ, v ktorých by sa malo po uplynutí 270 dní ukázať, že už sú neplatné.

Doteraz v EÚ vydali 807 miliónov digitálnych COVID preukazov. K systému, ktorý sa stal celosvetovým štandardom sa dosiaľ pripojilo 60 krajín a území na piatich kontinentoch.

Upravili pravidlá kódovania

Európska komisia v utorok tiež upravila pravidlá kódovania potvrdení o očkovaní, ktoré majú zabezpečiť odlíšenie potvrdení o dokončení primárnej vakcinačnej série od potvrdení vydaných po posilňovacej dávke.

Pre posilňovaciu dávku po primárnej dvojdávkovej vakcinačnej sérii bude kód 3/3. Kód 2/1 bude zase pre posilňovaciu dávku po jednodávkovej primárnej vakcinačnej sérii alebo po jednej dávke dvojdávkovej vakcíny podanej osobe, ktorá ochorenie prekonala.