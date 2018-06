Európska komisia si posvieti na nové maďarské zákony, kriminalizujú pomoc utečencom

BRUSEL 21. júna (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) podrobne skúma nové maďarské zákony, ktoré okrem iného kriminalizujú pomoc utečencom. Vo štvrtok to uviedol hovorca EK Christian Wigand.

Pomáhanie nelegálnym migrantom

Po ukončení právnej analýzy maďarských zákonov únia podľa neho „podnikne potrebné kroky“. „Tento vývoj a tieto nové návrhy sledujeme so znepokojením. Nemali by sme sa stavať chrbtom k hodnotám a princípom, na ktorých bola Európa založená,“ vyhlásil vo štvrtok hovorca komisie.

Maďarský parlament prijal v stredu veľkým rozdielom hlasov zákon z dielne vlády premiéra Viktora Orbána, ktorý okrem iného kriminalizuje aj výrobu letákov s informáciami užitočnými pre záujemcov o azyl v Maďarsku, a tiež poskytovanie im stravy či právneho poradenstva. Trestné je podľa zákona pomáhanie „nelegálnym migrantom“ – pod touto charakteristikou však Orbánova vláda chápe takmer všetkých migrantov vrátane utečencov.

Za zákon v stredu v parlamente hlasovalo 159 poslancov, proti boli len piati. Legislatívu podporili nielen všetci poslanci strany Fidesz premiéra Orbána a menšej koaličnej Kresťanodemokratickej ľudovej strany (KDNP), ale aj opozičného Jobbiku.

Novelizácia ústavy

Zákon okrem nového trestného činu definovaného ako „napomáhanie nelegálnej migrácii“ zavádza aj prísnejšie podmienky, ktoré budú musieť splniť utečenci na to, aby získali v Maďarsku azyl. Okrem iného podľa nového zákona neprichádza do úvahy udelenie azylu nikomu, kto vstúpil na územie Maďarska z územia krajiny, kde mu priamo nehrozila perzekúcia.

Zákon ďalej stanovuje, že v Maďarsku sa „nemôžu usádzať cudzie populácie“, čo podľa maďarskej vlády znamená, že odteraz bude protizákonné akékoľvek prípadné presúvanie utečencov z iných európskych krajín do Maďarska. Priamo v zákone sa okrem iného konštatuje aj to, že cudzie krajiny alebo organizácie – vrátane Európskej únie, proti ktorej je toto opatrenie namierené – majú zakázané „dovážať“ žiadateľov o azyl do Maďarska.

V maďarskom parlamente v stredu prešla aj novelizácia ústavy, ktorá okrem iného stanovuje, že krajina musí „chrániť maďarskú kresťanskú kultúru“. Maďarsko má tiež po novom priamo v ústave zakázané bezdomovectvo.