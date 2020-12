Európska komisia vyzvala členské štáty Únie na koordinovaný zákaz cestovania do Británie

Európska únia v utorok odporučila, aby všetky jej členské krajiny až do odvolania odrádzali ľudí od cestovania do Veľkej Británie, ak to nie sú nevyhnutné cesty.

V situácii, keď krajiny EÚ prijali svoje vlastné obmedzenia cestovania do Británie po objavení sa nového variantu koronavírusu v Anglicku, ich Európska komisia vyzvala, aby skoordinovali svoje prístupy, ale aby nebránili ľuďom nachádzajúcim sa v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ vrátiť sa do svojich domovov.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol, že „členské štáty by mali podniknúť koordinované kroky na odradenie od cestovania medzi Veľkou Britániou a EÚ, ktoré nie je nevyhnutné. Zároveň by však celkový zákaz cestovania nemal zabrániť tisícom občanov EÚ a Británie v návrate do ich domovov“.

Podľa EK by ľudia mali mať možnosť vrátiť sa domov s podmienkou negatívneho testu alebo karantény. Na pracovníkov prepravných firiem by sa zákaz cestovania nemal vzťahovať.