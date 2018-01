Európska komisia žiada, aby Čebrať nezačali raziť pred posúdením vplyvov na životné prostredie

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – S razením tunela Čebrať na úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sa po zmene trasy môže začať až po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Európska komisia podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) jednoznačne vzniesla požiadavku, aby sa v tuneli nezačalo raziť pred posúdením vplyvov na životné prostredie.

„Ak by sme tieto pravidlá nerešpektovali, hrozilo by Slovensku zastavenie financovania nielen tohto, ale všetkých diaľničných úsekov,“ informovala v utorok rezortná hovorkyňa Karolína Ducká s tým, že predstavitelia ministerstva túto situáciu už skôr vysvetlili aj zástupcom samosprávy v Ružomberku.

Vyrieši sa časť problémov

Rezort dopravy tak reagoval na brífing hnutia Sme rodina, ktoré vyzvalo ministra dopravy Arpáda Érseka a predstavenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) k urýchlenému riešeniu problémov pri výstavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová. „Obyvatelia Ružomberka a okolitých miest a obcí nemôžu byť odsúvaní na vedľajšiu koľaj.

Je potrebné stavať a prijať opatrenia na čo najrýchlejšie vyriešenie vzniknutej situácie,“ povedal v utorok predseda opozičného hnutia Boris Kollár. „Minister mal už dávno konať. Argumentovať len spôsobom, že došlo na krátkom úseku k zosuvu pôdy, neobstojí,“ uviedol. Expert hnutia pre dopravu Miloš Svrček uviedol, že otvorením časti diaľnice od Ivachnovej po tunel bez neho by sa vyriešila časť problémov s dopravou pri Ružomberku.Opoziční poslanci podľa rezortu dopravy pravdepodobne nerozumejú problematike, alebo nemajú k dispozícii všetky informácie.

Skoré ukončenie prác

„Takisto výstavba na ostatných objektoch stavby pred dokončením procesu EIA nedáva žiadny zmysel, pretože práve tunel je kritickým miestom pre celú stavbu a aj keby sa mosty dokončili skôr, bez sprevádzkovania tunela, tak by po nich vodiči nemohli jazdiť a štát by musel platiť za ich údržbu. Návrhy, ktoré predložili opoziční poslanci, by teda výstavbu diaľnice neurýchlili, ale iba predražili,“ upozornila Ducká.

Ministerstvo dopravy ubezpečilo, že robí všetko pre to, aby bol tento úsek dokončený čo najskôr. Aktuálne finišuje proces EIA, po dokončení ktorého bude možné začať s razením tunela. „NDS navyše už na konci minulého roka dohodla so zhotoviteľom podmienky, na základe ktorých bude v najrýchlejšom možnom termíne dokončený aj predĺžený tunel,“ pripomenula Ducká.„Jediné, v čom má opozícia pravdu je, že tento úsek by už bol hotový, ak by sa na stavbe neobjavili nepredvídateľné geologické udalosti, s ktorými sme sa museli vysporiadať,“ dodala.

Nepredvídateľné geologické podmienky

NDS informovala, že dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová venuje enormnú pozornosť, o čom podľa spoločnosti svedčia desiatky stretnutí so zástupcami JASPERS, spoločností OHL-ŽS, Váhostav – SK ako aj ministerstva dopravy a výstavby. „Každý krok NDS bol aj je pod podrobnou kontrolou EÚ. Akékoľvek stavebné práce na razení tunela Čebrať sa môžu začať robiť až po vydaní právoplatného záverečného stanoviska EIA. Bez záverečného stanoviska EIA únia stavbu neuhradí,“ zdôraznila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Poznamenala, že NDS vlani v novembri podpísala so zhotoviteľom stavby dodatok k dostavbe úseku medzi Hubovou a Ivachnovou. „Zhotoviteľ tak bude môcť odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice hneď po ukončení procesu EIA,“ uviedla Michalová s tým, že Cieľom NDS aj ministerstva dopravy je čo najskôr obnoviť práce na pozastavených častiach stavby úseku D1 Hubová – Ivachnová.

Počas výstavby úseku diaľnice pri západnom portáli tunela Čebrať sa podľa NDS vyskytli nepredvídateľné geologické podmienky, ktoré mali za následok prehodnotenie trasovania tejto časti diaľnice. Zhotoviteľ, ktorý zabezpečuje aj projektovú dokumentáciu, navrhol dva varianty trasovania, ktoré bolo potrebné posúdiť procesom EIA.

Konečná cena až po dopracovaní dokumentácie

„Predpoklad jeho ukončenia a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice je na prelome januára a februára,“ dodala Michalová. Na povrchových častiach úseku sa podľa NDS pracovalo aj v minulom roku, pozastavené boli práce v tuneli. Zosuv pôdy bol nepredvídateľný z dôvodu, že šmykové územia sa vyskytli vo veľkej hĺbke, zhruba 40 metrov pod povrchom terénu.

Práce na pätnásťkilometrovom úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať, ktorý mal byť pôvodne odovzdaný do užívania vlani v júni, boli pre zosuvy pôdy pozastavené ešte v roku 2015. Trasa sa preto musela zmeniť, vyhne sa aktívnemu zosuvnému územiu a tunel sa predĺži z plánovaných dvoch kilometrov o 1 600 metrov. Lehota výstavby úseku by sa mala predĺžiť o päť rokov do leta 2022.

Zmluvná cena stavebných prác na úseku D1 Hubová – Ivachnová vyše 227 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, zahŕňajúca desaťpercentnú rezervu na nepredvídateľné náklady pri výstavbe, by sa podľa odhadov mala zvýšiť predbežne o 61 mil. eur. Konečná cena bude známa až po dopracovaní všetkých častí projektovej dokumentácie, nesmie byť však vyššia ako 50 % vysúťaženej ceny. Zhotoviteľom stavby je združenie firiem OHL ŽS, a. s., Brno (vedúci člen) a Váhostav – SK, a. s.