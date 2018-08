Európska liga (3. predkolo – prvý zápas): ŠK Slovan Bratislava – Rapid Viedeň (online)

BRATISLAVA 9 augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový vicemajster ŠK Slovan Bratislava hrá vo štvrtok od 21.05 úvodný zápas 3. predkola Európskej ligy 2018/2019 proti rakúskemu tímu Rapid Viedeň. Odveta je na programe o týždeň 16. augusta o 21.00 h na štadióne Rapidu. Bratislavské mužstvo v predošlých fázach prešlo cez moldavský Milsami Orhei a maltský FC Balzan.

Slovan a Rapid sa na európskej pohárovej scéne stretli v Pohári Intertoto 2007. Vo Viedni zvíťazili domáci 3:1, v odvete sa zrodil najtesnejší triumf Slovana (1:0) a ďalej tak prenikli Rakúšania. Ak zalovíme hlbšie do histórie, Rapid postúpil cez Slovan aj vo štvrťfinále Stredoeurópskeho pohára 1956 po výsledkoch 3:0 a 1:3. Do tretice by to však mohlo dopadnúť lepšie pre slovenského zástupcu.

„Belasí“ sa na duel s Rapidom naladili ligovým triumfom v Michalovciach (2:1). Rapid v sobotu v rakúskej najvyššej súťaži doma iba remizoval s Altachom (1:1). Nenadviazal na predošlé dva tohtosezónne súťažné vystúpenia, ktoré zvládol víťazne.