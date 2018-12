Video: FC Spartak Trnava ukončil pôsobenie v Európskej lige víťazstvom proti Fenerbahce Istanbul

TRNAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti slovenského šampióna FC Spartak Trnava v štvrtkovej rozlúčke s tohtosezónnou skupinovou fázou Európskej ligy 2018/2019 zvíťazili 1:0 nad tureckým tímom Fenerbahce Istanbul. V tabuľke D-skupiny tak nakoniec obsadili konečné 3. miesto. Postupové miestenky v „déčku“ už v predstihu ukoristili Dinamo Záhreb a spomenuté Fenerbahce.

Hrdinom trnavského mužstva bol podhrotový útočník Kubilay Yilmaz, ktorý v 41. min po rohovom kope Erika Grendela presným volejom ľavačkou strelil jediný gól zápasu. V zostave hostí na Štadióne Antona Malatinského nastúpil aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Pre čoskoro 34-ročného rodáka z Handlovej (nar. 15. decembra 1984) to bol jubilejný 100. zápas v drese „žlto-modrých“.

„Andeli“ v doterajších piatich dueloch v „déčku“ nazbierali štyri body a všetky v súbojoch proti belgickému Anderlechtu Brusel – doma zvíťazili 1:0 na Štadión Constanta Vanden Stocka sa zrodila bezgólová remíza. V ostatných zápasoch ťahali za kratší koniec. S Dinamom Záhreb „spartakovci“ dvakrát prehrali (doma – 1:2, vonku – 1:3) a nestačili ani v Istanbule na Fenerbahce (0:2)

Štvrtkové stretnutie je zároveň posledným zápasom Trnavy pod vedením spomenutého českého kouča Radoslava Látala. Ten už vopred avizoval, že po skončení jesennej časti sezóny v klube nebude pokračovať. Končia aj majiteľ Vladimír Poór, generálny manažér Pavel Hoftych a prezident Dušan Keketi.

Európska liga 2018/2019 (D-skupina)

Štadión Antona Malatinského

FC Spartak Trnava – Fenerbahce Istanbul 1:0

hralo sa od 21.00 SEČ

Góly:

1:0 – 41. Ylimaz

Žlté karty: 2 – 2



31. Greššák, 79. Grendel – 82. Özbayraklı, 88. Köybaşı

strely celkovo (na bránu): 12:6 (3:1) rohové kopy: 1:1, ofsajdy: 0:4, držanie lopty (v %): 43 – 57, rozhodcovia: José María Sánchez Martínez – Raúl Cabaňero, Javier Rodríguez (všetci Špan.)

Zostavy:

Spartak Trnava: Chudý – Martin Tóth (64. Kulhánek), Godál, M. Oravec – Jirka, Greššák, Schirtladze, Grendel (81. Miesenböck), Čanturišvili – K. Yilmaz – Bakoš (75. Ghorbani)

Fenerbahce: Tekin – Özbayrakli, Škrtel, Güveli (82. D. Yilmaz), D. Reyes – Isla, Jailson, Köybasi – Alici, Slimani, Capkan (73. Caki)

Hlasy (zdroj: RTVS):

Kubilay Yilmaz (útočník Spartaka Trnava a strelec jediného gólu v stretnutí): „Dnešok sa pre mňa nedá vysvetliť slovami. Bola tu výborná atmosféra, cítili sme veľkú podporu z hľadiska. Chcel som veľmi nastúpiť proti Fenerbahce, navyše sa mi podarilo dať aj gól. Asistent trénera Ščasný mi povedal, že mám čakať na odrazenú loptu, tak som tak aj urobil. Mal som tu 50 či 60 ľudí – rodinných príslušníkov či známych.“

Pavel Hoftych (generálny manažér Spartaka Trnava): „Ďakujem hráčom, realizačnému tímu a aj majiteľovi za skvelú sezónu, ktorá priniesla majstrovský titul. I za dnešnú víťaznú bodku proti Fenerbahce. Veľa ľudí nedokáže pochopiť, že mužstvo z predkola postúpi až do hlavnej fázy. Je to zázrak. A môj odchod? Život je život, futbal je futbal. Prajem Spartaku všetko dobré. Verím, že Trnava si nájde svoju cestu.“

Boris Godál (obranca Spartaka Trnava): „Myslím si, že to bol jeden z najkrajších zápasov, čo sme odohrali. Príjemné zakončenie roka 2018. Som strašne rád, že sme zdolali takého renomovaného súpera. Pripravovali sme sa, že by mohla rozhodnúť práve štandardná situácia, mali sme to nacvičené. Účinkovanie v skupinovej fáze bola pre nás obrovská škola futbalu, stretli sme sa s hráčmi z úplne iného sveta. Možno to bol taký návod pre ostatné kluby zo Slovenska, ukázali sme, že sa to dá.“

Marek Bakoš (útočník Spartaka Trnava): „Jesennú časť sme zakončili veľmi dobre, myslím si, že ľudia si to užili. Prišiel nás vyskúšať veľký tím, podla mňa sme obstáli. Trnava môže so vztýčenou hlavou končiť na treťom mieste. Som veľmi spokojný, že som sa rozhodol pre príchod do Trnavy. Budem veľmi dlho spomínať na to, čo som tu zažíval. Som plný emócií a veľmi spokojný.“

Lukáš Greššák (stredopoliar Spartaka Trnava): „Dnes to bol náročný zápas. V tejto skupine nebol ľahký súper. Sme radi, že sme potvrdili svoju defenzívu a zvíťazili sme. Ja i kabína všetko vníma pozitívne. Oslavovali sme domáci majstrovský titul a postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy, čo sa slovenským tímom nestáva každý rok. My sme si to užili. Väčšina z nás to ešte nehrala. Zisk 7 bodov je fantastické číslo, mrzí nás domáca prehra s Dinanom Záhreb, dnes by to bolo o niečom inom.“

Erwin Koeman (tréner Fenerbahce): „Bol to typický zápas na 0:0 s minimom šancí. V prvom polčase nás však jeden hlúpy moment pri rohovom kope stál lepší výsledok a prehrali sme 0:1.“

Radoslav Látal (tréner Trnavy): „Pre nás je to obrovský úspech. Rozlúčili sme sa pekným výsledkom, víťazstvom nad takýmto mužstvom. Pre hráčov je to veľká vzpruha. Po taktickej stránke sme zápas zvládli, boli sme kompaktní, nepúšťali sme súpera do šancí. Všetko sa odvíjalo od našej dobrej defenzívy. Tá nám dnes fungovala na 100 %. Na konci som nemal strach o výsledok, pretože hráči hrali veľmi dobre.“

Konečná tabuľka D-skupiny:

1. Dinamo Záhreb 6 4 2 0 11:3 14 – postup do šestnásťfinále EL

2. Fenerbahce 6 2 2 2 7:7 8 – postup do šestnásťfinále EL

3. Trnava 6 2 1 3 4:7 7

4. Anderlecht 6 0 3 3 2:7 3