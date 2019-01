Európska únia aj Slovensko budú vyzerať inak, Lajčák pripomína voľby aj výročie Nežnej revolúcie

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Na konci roka 2019 bude Európska únia, ale aj Slovensko, vyzerať inak, ako vyzerajú teraz na začiatku roka. V prípade EÚ sú dôvodom voľby do Európskeho parlamentu a následný vznik novej Európskej komisie, v prípade Slovenska prezidentské voľby.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák tak v rozhovore pre agentúru SITA odpovedal na otázku, aký podľa neho bude rok 2019. Ako dodal, bude to ťažký rok, ale čakajú nás v ňom aj dôležité výročia.

Občanom priblížiť Európsku úniu

„Oslávime 15. výročie členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii aj Európskej únii. Takisto budeme mať 30. výročie od prelomového roku 1989,“ povedal minister s tým, že počas bilancovania 30 rokov od Nežnej revolúcie sa dočkáme aj rozporuplných hodnotení.

„Nebyť roka 1989, tak by sme dnes neboli v EÚ ani v Aliancii. Prihlásili sme sa k istému hodnotovému spoločenstvu a kvalifikovali sme sa do organizácií, ktoré ho stelesňujú. Sme súčasťou takého sveta, ktorého súčasťou sme chceli byť. Napriek tomu, že ten svet dnes prechádza turbulenciami a výzvami, nikto nedokázal predložiť víziu ničoho lepšieho, kam by Slovenská republika chcela patriť,“ povedal Lajčák. Aj tento rok sa podľa neho budeme musieť snažiť o zatraktívnenie EÚ a vyriešenie problémov, o ktorých vieme, aby sme EÚ priblížili občanom.

„Bude to rok dôležitý pre EÚ, pretože nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu a zostavovanie úplne novej Komisie. Samozrejme, z hľadiska Slovenska to bude rok, keď si zvolíme prezidenta. Čiže to bude rok, na konci ktorého Slovensko, ale aj Európska únia, bude vyzerať inak ako na jeho začiatku,“ dodal minister.

Bezpečnosť a migrácia

Pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu Lajčák očakáva, že im bude dominovať otázka bezpečnosti a migrácie. Takisto ale dúfa, že počas predvolebnej kampane zaznejú myšlienky o tom, akú Európsku únie chceme.

„Prial by som si, aby táto téma bola tá nosná, a aby to bola pozitívna debata – čiže nespochybňovať Úniu ako takú a skôr hovoriť, ako si predstavujeme jej lepšie fungovanie,“ dodal s tým, že sa bojí, aby práve témy bezpečnosti a migrácie „neprevalcovali“ debatu o koncepcii EÚ.

Prezidentské voľby sa uskutočnia na jar, pravdepodobne v marci. V sobotu 25. mája si Slovensko zase zvolí 14 poslancov do Európskeho parlamentu.