Európska únia by mohla do 30 rokov dospieť k uhlíkovej neutralite vďaka navrhovanému paktu

Európska komisia (EK) predstavila návrh, pomocou ktorého chce ukotviť v právnych predpisoch členských krajín Európskej únie záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala hovorkyňa Ingrid Ludviková, to uviedlo Zastúpenie EK na Slovensku.

EK navrhuje stanovenie právne záväzného cieľa pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Inštitúcie EÚ a členské štáty by následne boli povinné prijať opatrenia na európskej i vnútroštátnej úrovni. Predpis zahŕňa opatrenia na sledovanie pokroku a prispôsobeniu sa existujúcim systémom, ako je napríklad postup členských štátov pri riadení národných energetických a klimatických plánov, pravidelné správy Európskej environmentálnej agentúry či najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy a jej vplyvoch. Dosiahnutý pokrok krajín by bol následne prehodnocovaný každých päť rokov.

EK zároveň štartuje verejnú diskusiu o budúcom Európskom klimatickom pakte. Verejná diskusia bude prebiehať 12 týždňov a môžu sa do nej zapájať odborníci aj verejnosť. Získané príspevky EK využije pri koncipovaní klimatického paktu, ktorý bude predstavený pred zasadnutím konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy v novembri 2020 v Glasgowe.

Ambícia EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutrality a stať sa prvým klimaticky neutrálnym blokom na svete je ústrednou myšlienkou Európskej zelenej dohody, ktorú Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej predstavila 11. decembra 2019.