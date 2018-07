Európska únia musí byť na Balkáne podľa Pellegriniho aktívnejšia, konkuruje jej Čína aj Rusko

SOFIA/BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – Spolupráca 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou (16+1) neslúži ako nejaký alternatívny formát, nemá rozbíjať jednotu Európskej únie, je to len doplnkový formát.

Po stretnutí lídrov týchto krajín v bulharskej Sofii to uviedol premiér Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na rôzne dohady, že na západe rastú obavy z toho, že Peking chce týmto spôsobom narúšať jednotu EÚ.

„Musíme ale vnímať, že Čína ako globálny hráč je veľmi aktívna hlavne v krajinách západného Balkánu. To korešponduje s tým, čo hovoríme – pokiaľ nebudeme aktívni my ako EÚ a nedáme krajinám západného Balkánu perspektívu, jasný signál, kedy sa môžu stať riadnymi členmi EÚ, tak, samozrejme, budú tam prítomné iné veľmoci ako Čína, Rusko alebo Turecko,“ dodal premiér.

Predĺženie širokorozchodnej železnice

Pellegrini s čínskym kolegom Li Kche-čchiangom bilaterálne rokoval ešte v piatok podvečer. Hovorili o projektoch v oblasti dopravy, či otvorení čínskych trhov pre slovenské potraviny.

Pellegrini v sobotu ocenil vystúpenie čínskeho premiéra, ktorý tento záujem v sobotu takisto deklaroval. Slovenský premiér sa vrátil aj k financovaniu možného predĺženia širokorozchodnej železnice.

Tento projekt by mal hodnotu sedem až osem miliárd eur, čo je suma, ktorá môže byť pre čínske banky podľa Pellegriniho zaujímavá. Tento projekt, ktoré projektujú rakúske, slovenské, ukrajinské a ruské železnice, počíta s tým, že by došlo k predĺženiu širokorozchodnej trate až na rakúske územie s tým ale, že súčasťou majú byť dva veľké terminály. Jeden má byť na území Slovenska, jeden na území Rakúska, ale oba by vlastnila spoločnosť, kde by malo podiel aj Slovensko.

V sobotu dodal, že je pre Slovensko dôležité, aby sme takúto infraštruktúru mali plne pod kontrolou, aby nebola v rukách iných štátov. „Môžeme uvažovať o spolupráci s Čínou len vo forme spolufinancovania, preúverovania, ale vlastníctvo by malo ostať v rukách Slovenska, prípadne Rakúska, Ukrajiny a Ruska, ak pôjdeme do toho spolu,“ doplnil premiér reagujúc na to, že v únii sa objavujú hlasy, ktoré tvrdia, že tento projekt by sme mohli zafinancovať tak, aby ho nemusela platiť Čína.

Vysokorýchlostná trať

Slovenský premiér v sobotu informoval aj o ďalšom projekte – vysokorýchlostnej trati. „Ako krajiny V4 máme v nasledujúcom desaťročí ambíciu stavať vysokorýchlostnú železnicu, ktorá by spájala Varšavu, Bratislavu a Budapešť. To sú presne také typy projektov, o ktorých má význam hovoriť s Čínou,“ dodal.

Prvý summit iniciatívy 16 európskych krajín s Čínou, známej pod skratkou 16 + 1, sa konal vo Varšave v roku 2012. Vtedy Peking prisľúbil požičať a investovať miliardy 11 krajinám EÚ a piatim mimoeurópskym krajinám. Investície mali byť hlavne v oblastiach ako výstavba železníc, ciest, letísk, v oblasti energetiky, pôdohospodárstva či nových technológií.

Známe sú projekty výstavby železníc v Srbsku či pomoc s výstavbou atómovej elektrárne v Maďarsku. V iných krajinách, vrátane Slovenska, však Čína výraznejšie neinvestuje. To v niektorých krajinách vyvoláva otázky o zmysluplnosti tohto formátu. Špekulácie, že sa Peking chce vrátiť k bilaterálnym formátom, podporuje aj návšteva Li Kche-čchianga v Nemecku, na ktorú odcestoval po skončení dnešného summitu.

Do iniciatívy 16 + 1 patria Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a päť západobalkánskych krajín – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko. Doteraz sa konalo šesť spoločných summitov, a to vo Varšave, Bukurešti, Belehrade, Suzhou, Rige a v Budapešti.