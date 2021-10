Európska únia nemôže budovať zelenšiu budúcnosť sama, podľa Hegera musí spolupracovať celý svet

Európska únia nemôže zostať v budovaní zelenšej budúcnosti osamotená. Tvrdí to v reakcii na plány únie obsiahnuté v iniciatíve Next Generation EU slovenský predseda vlády Eduard Heger.

Ako uviedol v piatok na konferencii Tatra Summit 2021 vo Vysokých Tatrách, plány únie, ako sa dostať z pandemickej krízy cez posilňovanie digitalizácie či znižovanie emisií sú dobré, dôležité však bude, ako sa ich podarí skutočne implementovať.

Globálne koordinovaný postup

„Musíme začať hovoriť o tom, ako urobiť aj zvyšok sveta čistejším. Lebo áno, my budeme zelenší, najzelenší na svete. Ale ja sa pýtam, stačí to? Zaplatíme celý účet? Myslím, že to musí byť celosvetová záležitosť, keď chceme zachrániť túto planétu,“ uviedol Heger.

Podobne situáciu pritom vníma aj generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann. Pri budovaní zelenšej budúcnosti musí ísť podľa neho o globálne koordinovaný postup, aby sa nevytvárali pre jednotlivé krajiny neférové podmienky. „Musí to byť efektívny a férový prístup,“ dodal.

Investície do znižovania emisií si zároveň vyžiadajú obrovské finančné zdroje. Ako pripomenul šéf VÚB banky a prezident Slovenskej bankovej asociácie Alexander Resch, na európskej úrovni sa hovorí o potrebe dodatočných 200 miliardách eur ročne, v prípade samotného Slovenska by to mohlo byť až 20 miliárd eur vynaložených do roku 2030.

Riešenia musia byť ekonomicky obhájiteľné

Nevyhnutné bude preto podľa neho hľadať tiež riešenia, ktoré budú ekonomicky obhájiteľné. „Aby sme to dosiahli, musíme uistiť investorov, že riešenia, ktoré sa budú hľadať, vytvoria hodnoty. Pretože tieto peniaze potrebujú nejakým spôsobom plynúť, potrebujú sa splácať a vytvárať hodnoty,“ dodal.

Účastníci diskusie sa pritom zhodli, že ciele obsiahnuté v pláne obnovy sú pozitívne a môžu Európu vyviesť z pandémie silnejšiu. Problémom však môže byť jeho samotná implementácia. Ako najväčšiu výzvu to vníma aj samotný premiér Eudard Heger.

„Máme skúsenosti so zlou implementáciou plánov, na Slovensku je to zložité. Musíme mať poctivú diskusiu a spoluprácu tak s bankovým sektorom, ako aj ďalšími firmami,“ dodal.