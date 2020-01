Európska únia nesmie byť podľa Blahu pudlíkom USA a mala by sa zameriavať na svoje záujmy

Politici sa nezhodli na tom, či by malo Slovensko stiahnuť svojich vojakov z Iraku. Vyplynulo to z diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12, v ktorej debatovali Martin Klus (SaS), Jaroslav Naď (OĽaNO), Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Jaroslav Paška (SNS).

Zhodli sa však na tom, že zabitie veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního na letisku v Bagdade bolo v rozpore s medzinárodným právom.

Blaha a Paška si myslia, že Európa sa musí postarať o svoju bezpečnosť bez NATO, Naď a Klus síce súhlasia, no aktuálne nevidia inú alternatívu. „Stiahnutie vojakov z Iraku je pozvánka pre psychopatov z Islamského štátu, čo môže znamenať príchod ďalších migrantov,” povedal v relácii Klus, s ktorým súhlasil aj Naď.

Krok USA bol nepremyslený a nebezpečný

Naopak poslanci vládnej koalície si myslia, že pre Slovensko a bezpečnosť vojakov slovenskej armády by bolo dobré ak by sa z Iraku stiahli. „Som presvedčený, že slovenskí vojaci sa majú stiahnuť z Iraku,” odpovedal na otázku moderátora Blaha.

Všetci diskutujúci sú však presvedčení, že krok Američanov bol nepremyslený a nebezpečný. Paška uviedol, že tým ohrozili aj bezpečnosť vojakov mise NATO.

Klus a Naď síce zabitie iránskeho veliteľa odsúdili, no pripomenuli, že nešlo o nevinného človeka. „Treba zdôrazniť, že Sulejmání nebol nevinný človek, mal na rukách krv žien a detí, takže konanie USA nebolo bezdôvodné,” dodal Klus.

Európska armáda ako Columbova žena

Blaha uviedol, že Európska únia (EÚ) nesmie byť „pudlíkom” USA a mala by sa zameriavať na svoje záujmy, ktoré sú podľa neho aktuálne v rozpore s tými americkými, ako príklad doviedol Iránsku jadrovú dohodu, od ktorej Američania odstúpili. EÚ sa ju podarilo udržiavať až do momentu zabitia Sulejmániho, kedy od nej Iránčania odstúpili. Naď mu ale pripomenul, že ju Irán nedodržiaval v celom rozsahu.

Všetci sa zhodujú sa na tom, že Európa by sa mala vedieť postarať o svoju bezpečnosť, no podľa Klusa je Európska armáda ako Columbova žena, „Všetci o nej rozprávajú, no nikto ju ešte nevidel.” Naď v tejto súvislosti pripomenul, že v prípade vytvorenia Európskej armády by Slovensko stratilo svoju suverenitu, čo ale podľa neho nie je problém. Paška preto pripomenul možnosť európskej obrannej aliancie.