Európska únia odklepla ďalšie sankcie voči Rusku, postihnú bieloruské banky aj stovky oligarchov

Európska únia (EÚ) schválila štvrtý balík sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu. Ako informuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na Twitteri, najnovšie sankcie zahŕňajú ďalších 160 oligarchov, ruských politikov a tri bieloruské banky.

„Ďalej sprísňujeme sieť sankcií v reakcii na ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine,“ uviedla Von der Leyenová na spomenutej sociálnej a mikroblogovacej sieti.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine

•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022