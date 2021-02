Európska únia predĺžila o ďalší rok sankcie proti Lukašenkovi a Bielorusku

Európska únia vo štvrtok predĺžila o rok sankcie namierené proti desiatkam bieloruských predstaviteľov vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka. „Európska dvadsaťsedmička“ považuje vlaňajšie prezidentské voľby v Bielorusku za zmanipulované a odsudzuje taktiež následné represie voči pokojným demonštrantom v uliciach bieloruských miest.

Medzi sankčné opatrenia patrí zákaz vstupu do EÚ či zmrazenie majetku. Občania a spoločnosti z EÚ takisto nesmú poskytovať postihnutým bieloruským predstaviteľom finančné prostriedky. Sankcie, ktoré by mali zostať v platnosti minimálne do 28. februára 2022, sa týkajú aj Lukašenkovho syna Viktora, ktorý pôsobí ako poradca pre národnú bezpečnosť.

Protesty sa v Bielorusku konajú od prezidentských volieb z 9. augusta 2020, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov vyhral Lukašenko s 80 % hlasov. Opozícia a niektorí volební pracovníci však tvrdia, že neboli férové, a spoločne s tisíckami demonštrantov požadujú rezignáciu prezidenta. Lukašenko, ktorý odmieta rokovať s opozíciou, však naďalej trvá na tom, že sa funkcie nevzdá.

Od augustových volieb bieloruské úrady zatkli desaťtisíce ľudí. Tisícky boli obeťami bitiek a iného zlého zaobchádzania.