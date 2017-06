Česi, Poliaci a Maďari budú pykať za to, že neprijímali utečencov

BRUSEL 14. júna (WebNoviny.sk) – Európska únia od stredy pristupuje k sankciám voči Poľsku, Českej republike a Maďarsku za to, že sa odmietajú podieľať na prerozdeľovaní utečencov. V Bruseli to v stredu dopoludnia ohlásil šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Pripomenul, že tieto tri krajiny “neprijímali žiadnych utečencov po dobu viac ako jedného roku”. “To nám nedáva inú možnosť, ako od dnešného dňa zaviesť voči týmto krajinám sankcie,” vyhlásil Juncker.

Krajiny vopred varovali

Pred týmto krokom varoval tri stredoeurópske krajiny už v utorok európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, ktorý Prahu, Varšavu a Budapešť vyzval, aby aspoň na poslednú chvíľu prehodnotili svoj postoj. “Stále je ešte čas. Dúfajme, že zaváži nielen rozum, ale aj duch európanstva,” apeloval eurokomisár. Na druhej strane pochválil Rakúsko a Slovensko za to, že “prisľúbili urobiť viac”, aj keď zároveň pripomenul, že v skutočnosti Rakúsko ešte od vyslovenia tohto sľubu neprijalo ani jedného utečenca a Slovensko ich prijalo len 16.

Česko a Poľsko už v utorok večer do Bruselu odkázali, že na svojich postojoch nič meniť nebudú. “Česká republika so systémom presídľovania migrantov založenom na kvótach nesúhlasí. Berúc do úvahy zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, a tiež fakt, že systém kvót nefunguje, nebudeme sa na tom zúčastňovať,” vyhlásil Sobotka. “V rámci tejto debaty budeme uplatňovať naše stanoviská, naše názory a budeme obhajovať pozíciu Českej republiky,” dodal český premiér. Česká republika mala podľa pôvodného plánu prijať 2600 utečencov, doteraz za dva roky prijala iba dvanástich.

Proti kvótam hlasovalo aj Slovensko

Únia v septembri 2015 vypracovala plán na rozmiestnenie 160-tisíc utečencov v jednotlivých členských krajinách, čím chcela pomôcť najmä Taliansku a Grécku, ktoré ich nápor nezvládali. Po takmer dvoch rokoch sa však podarilo premiestniť ani nie 21-tisíc z nich. Podľa pôvodného plánu mala byť relokácia všetkých 160-tisíc utečencov dokončená do septembra 2017.

Proti rozhodnutiu únie rozdeliť utečencov do jednotlivých členských krajín na základe kvót hlasovalo v roku 2015 Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Budapešť a Bratislava toto rozhodnutie dokonca napadli na súde.