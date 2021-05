Európska únia pritvrdila v boji proti praniu špinavých peňazí, kontrola finančnej hotovosti sa sprísni

Kontrola peňažnej hotovosti sa od 3. júna tohto roka sprísni. Po novom bude potrebné predložiť oznámenie o prevoze hotovosti aj pri zasielaní peňazí poštou či nákladnou dopravou z Európskej únie do tretích krajín alebo opačne.

Hlásenie o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití má odosielateľ alebo príjemca doručiť finančnej správe do 30 dní. Pri podozrení, že majú súvis so spáchaním trestného činu, ich bude môcť finančná správa zadržať. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Jednotný formulár

Ide o európsku reguláciu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Ak v súčasnosti cestuje občan so sumou 10-tisíc eur a viac, alebo jej ekvivalentom v inej mene, bez vyzvania ich musí ohlásiť hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive.

Po novom tak bude musieť cestujúci urobiť aj v prípade, že peniaze bude klient posielať poštou, leteckou, námornou, cestnou či železničnou dopravou cez hranice EÚ.

Členské štáty EÚ budú používať jednotný formulár oznámenia, ktorý je potrebné vyplniť v jednom z jazykov dostupných pre krajinu, do ktorej občan vstupuje alebo ktorú opúšťa. Formuláre sú dostupné online alebo ich budú mať k dispozícii orgány v miestach kontroly. Pri podozrení, že finančné prostriedky majú súvis so spáchaním trestného činu, bude ich môcť finančná správa zadržať.

Opatrenie sa vzťahuje aj na zlaté mince

Od 3. júna sa do sumy 10-tisíc eur a viac budú zaraďovať po prvýkrát aj zlaté mince s obsahom zlata najmenej 90 percent, zlaté tehly, nugety alebo hrudy s obsahom zlata najmenej 99,5 percenta. Rovnako tiež šeky, cestovné šeky, vlastné zmenky, peňažné poukážky bez uvedeného príjemcu, bankovky i mince, ktoré už v súčasnosti nie sú v bežnom obehu, ale je ich možné vymeniť v centrálnej banke.

Oznámenie o prevoze treba vyplniť na predpísanom formulári a podať colným orgánom v mieste kontroly vstupu alebo výstupu z EÚ.

Nové pravidlá podľa Rybanskej vyplývajú z novely colného zákona, ktorá preberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Ním sa sprísnili podmienky, za akých môže colný úrad zadržať finančnú hotovosť a jej ekvivalenty dovezené alebo vyvážané z EÚ do tretích krajín. Zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňazí v hotovosti a určovania ich hodnoty.