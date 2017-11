Európska únia sa pripravuje na zlyhanie rokovaní o brexite, tvrdí Barnier

BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) – Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier sa pripravuje na možné zlyhanie rokovania s Veľkou Britániou.

Vyjadril sa tak v rozhovore pre francúzske noviny Le Journal du Dimanche pár dní po tom, ako dal Británii dva týždne na to, aby vyjasnila kľúčové otázky.

Zlyhanie rokovaní

„Nie je to moja voľba, ale je to možnosť. Každý s tým musí rátať, členské štáty aj firmy. My sa na to tiež v podstate pripravujeme,“ povedal a upozornil, že zlyhanie rokovaní bude mať dopad v mnohých oblastiach.

Britský minister pre brexit David Davis uviedol, že je čas, aby „obe strany pracovali na hľadaní riešení“. V piatok konštatoval, že rokovania pokročili a zúžili sa na niekoľko „nevyriešených, no dôležitých otázok“.

Postoj k financiám

Barnier požiadal Britániu, aby vyjasnila svoj postoj v otázke finančných záväzkov voči EÚ, ak chce, aby sa v decembri začali rokovania o budúcej obchodnej dohode. Davis sa však vyjadril, že Británia neurčí sumu, kým sa nepohne k rokovaniam o budúcich obchodných vzťahoch.

„V každých rokovaniach sa každá strana snaží držať v rukách časový rozvrh. V tomto prípade je skutočný deadline, samozrejme, december,“ povedal v nedeľu pre Sky News, pričom odkazoval na najbližší európsky summit, ktorý sa uskutoční v decembri v Bruseli. Poznamenal pritom, že britskí daňoví poplatníci by nechceli, aby len tak prišiel a odovzdal miliardy libier.