Európska únia varuje pred príliš skorým ukončením podporných programov v čase pandémie

Európska únia varuje pred príliš skorým ukončením štátnych programov pomoci v čase pandémie koronavírusu. Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) v utorok upozornil, že unáhlené zastavenie podporných schém by hospodársku krízu len zhoršilo. To by znamenalo dodatočný tlak na štátne financie.

Finančný systém funguje

Finančný systém eurozóny zatiaľ pandemickej kríze odoláva, uviedol ďalej výbor pôsobiaci pri Európskej centrálnej banke (ECB). Za rozhodujúce označil rýchle štátne zásahy, ktoré zmiernili dopady krízy na domácnosti a firmy.

Programy na podporu ekonomiky, vrátane priamych platieb alebo štátnych záruk, stabilizovali situáciu na úverových trhoch.

Finančný systém tak podľa výboru funguje, k čomu prispieva aj uvoľnená politika centrálnych bánk.

Mohlo by dôjsť na bankroty

Čím dlhšie bude kríza trvať, tým ale rastie aj riziko, že kríza sa preleje do finančného sektora, varuje výbor. V takomto prípade by vzrástol objem nesplácaných úverov, mohla by nastúpiť aj vlna bankrotov.

Banky by začali menej požičiavať, čo podnikom sťaží prístup k peniazom. To by znamenalo brzdu pre širšiu ekonomiku, uvádza sa v správe ESRB.