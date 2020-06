Európska únia vytvorí zoznam bezpečných tretích krajín a Slovensko si z neho neskôr vyberie

Európski lídri sa stále dohadujú na maximálnom zozname bezpečných tretích krajín, ktorým Európska únia (EÚ) otvorí svoje vonkajšie hranice.

Slovensko si z tohoto zoznamu neskôr vyberie, ktorým z nich otvorí tie svoje. Agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) Martin Klus (SaS). Rokovania podľa neho budú prebiehať ešte v priebehu utorka.

Slovensko „svoj výber“ z bezpečného zoznamu oznámi najneskôr vo štvrtok. Zatváranie hraníc pre zhoršenú epidemiologickú situáciu podľa štátneho tajomníka zatiaľ nehrozí.

Posledné rokovania

Klus informoval, že ešte prebiehajú posledné rokovania v rámci členských štátov Únie a krajín schengenského priestoru. Ich predmetom je počet takzvaných tretích krajín, ktorým nakoniec EÚ otvorí svoje vonkajšie hranice.

„Po konci rokovaní sa vygeneruje zoznam krajín, ktorých by malo byť 14 alebo 15. Tie budú na na zozname bezpečných krajín,“ povedal Klus s tým, že sa bude jednať o maximálny zoznam.

„To v praxi znamená, že si každá krajina si upraví svoj hraničný režim samostatne,“ vysvetlil. O počte krajín, ktoré budú na slovenskom bezpečnom zozname sa bude rokovať najneskôr vo štvrtok. „Aby sme aj my mali jasno v tom, ktorí občania tretích krajín na Slovensko môžu prichádzať a ktorý nie,“ konštatoval.

Rast počtu nakazených

MZVaEZ podľa Klusa vníma veľmi citlivo situáciu v Česku a Chorvátsku, kde v posledných dňoch rastie počet nakazených ľudí na koronavírus. V Česku už tretí deň po sebe pribudlo vyše 200 prípadov. Podľa Klusa však zatiaľ nehrozí uzavretie hraníc s týmito krajinami.

„To by bolo veľmi ťažké politické rozhodnutie a ak dôjde k nejakým novým obmedzeniam a reštrikciám, tak to bude skôr súvisieť so znovuzavedením „ekarantény“ a hraničných kontrol, aby sme mali viac pod palcom kto prichádza z rôznych krajín Európy na Slovensko,“ uzavrel.